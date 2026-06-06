Parte, il 6, il Polinote Music Festival 2026

PORDENONE – Inizia il 6 giugno la tredicesima edizione del Polinote Music Festival, dodici appuntamenti all’insegna di musica ed inclusione che esploreranno, grazie alla direzione artistica di Francesco Bearzatti, tanti colori musicali, da quelli più classici alle sperimentazioni contemporanee. Aggiungendo anche la classe e l’intensità di Simona Molinari che il 21 giugno aprirà l’Estate a Pordenone con l’ormai classico concerto davanti al Teatro Verdi.

Ma intanto per aprire la rassegna si riparte dalla collaborazione con l’Universität für Musik und darstellende Kunst di Graz (Austria), una delle più prestigiose istituzioni musicali europee, che porta a Pordenone la giovane e talentuosa Orchestra da Camera Capella Calliope.

Fondata nel 2003 dalla prof.ssa Anke Schittenhelm, Capella Calliope è un ensemble d’archi composto da alcuni tra i migliori studenti dell’Università, giovani musicisti di straordinario talento attivi a livello internazionale e provenienti da diversi Paesi, uniti da una pratica musicale fondata sull’ascolto reciproco e sull’interazione diretta, senza la presenza di un direttore. Un approccio che rende ogni esecuzione particolarmente viva, dinamica e condivisa.

L’ensemble affronta con naturalezza repertori che spaziano dal Barocco alla musica contemporanea, alternando raffinatezza cameristica ed energia orchestrale. Negli anni ha sviluppato un’intensa attività concertistica internazionale, esibendosi regolarmente in Austria, Germania, Ungheria e Croazia, ottenendo ovunque importanti riconoscimenti di pubblico e critica.

La collaborazione tra Polinote e l’Università della Musica e delle Arti Performative di Graz continua così a rafforzarsi anno dopo anno, offrendo spazio a nuove generazioni di interpreti e creando un dialogo culturale capace di unire esperienze, sensibilità e visioni musicali.

In collaborazione con la Parrocchia del Duomo Concattedrale di San Marco Evangelista di Pordenone.

INGRESSO LIBERO

ORCHESTRA DA CAMERA CAPELLA CALLIOPE DI GRAZ (6 GIUGNO h 16.00 – DUOMO SAN MARCO PORDENONE) della Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (Austria)

Anke Schittenhelm Direzione

Danica Škreblin chitarra solista

Emilia Chen-Rou Euler arpa solista

Vl.1: Ziva Jurič, Ani Karamyan, Anke Schittenhelm

Vl2: Moritz Engelich, Lea Herold, Chaiwat Charoensak

Vla: Raùl Fernández de Cos, Hana Krampl, Kateryna Telina

Vl: Julian Krämer, Manca Kukovič, Ganéah le Bouquin

KB: Jon Poljanec