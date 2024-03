Pasqua al Museo, visite guidate e attività creative

PORDENONE – Per dare l’opportunità di partecipare anche a coloro che non sono riusciti ad aderire alle attività del “Carnevale al Museo” a febbraio, l’Amministrazione comunale ripropone due speciali giorni da trascorrere al Museo d’arte di Palazzo Ricchieri in occasione delle vacanze pasquali, per divertirsi insieme e conoscere qualche curiosità in più sulle collezioni museali cittadine.

Durante ogni giornata si approfondirà un tema diverso con attività creative, visite guidate, giochi e laboratori didattici per bambini dai 6 ai 10 anni, per divertirsi insieme e conoscere qualche curiosità in più sulle collezioni museali cittadine.

«Visto il successo precedente –sottolinea Alberto Parigi, assessore alla Cultura del Comune di Pordenone-, riproponiamo le attività organizzate in Museo per i bambini anche a Pasqua. A causa della capienza limitata, l’avvertenza è che la priorità venga riservata a chi non ha potuto partecipare alle giornate di laboratori durante la scorsa pausa carnevalesca, così da favorire un’alternanza.

I musei devono essere luoghi pulsanti di vita e di iniziative aperti a tutti e a tutte le età, anche attraverso iniziative didattiche e originali come questa, che si aggiungono a tante altre operazioni volte a invitare i cittadini a frequentare i nostri spazi culturali».

Per i bambini dalla 1^ alla 5^ elementare, in vacanza da scuola, giovedì 28 marzo sarà organizzato “Ricchieri Escape” dalle 8:30 alle 12:30 per un massimo di 15 partecipanti senza accompagnatori.

Siamo nella seconda metà del XV secolo, la famiglia Ricchieri si trova in ristrettezze ed è stata allontanata dalla città a causa dei contrasti con la casata degli Asburgo, ma desidera ritornare in auge e rientrare nella città di Pordenone, alla quale è molto legata e per la quale ha investito tempo, risorse sia economiche che sentimentali.

Un gruppo di servitori, da sempre fedelissimi alla famiglia, li aiuterà a ritornare amati e reintegrati nella città di Pordenone, superando diverse prove di ingegno ed abilità.

Il programma prevede giochi, prove di logica e una pausa merenda al sacco.

La mattinata sarà scandita anche dal laboratorio didattico Il Mio Museo, in cui i bambini, ricevuto un cartoncino con tratteggiata una stanza completamente vuota, ricreeranno la loro originale sala del museo attraverso disegno e collage, decidendo cosa intendono custodire di importante per descrivere la loro storia personale e la storia della loro città.

A seguire, il gioco strutturato Dalì o da là!

Venerdì 29 marzo, sempre 8:30 alle 12:30 e per un massimo di 15 bambini dalla 1^ alla 5^ elementare senza accompagnatori, verrà organizzata la giornata “Castelli, Dame e Cavalieri”: una visita guidata al Museo d’arte con spiegazione degli affreschi e della storia d’amore di Tristano e Isotta. Focus speciale sul medioevo e sul castello di Torre attraverso un modellino e libri pop-up sul castello e sul periodo medievale.

Dopo la merenda al sacco, partirà il laboratorio didattico Lo scudo di famiglia, emblema della famiglia Ricchieri, in cui ciascun bambino potrà costruire il proprio scudo familiare partendo dal proprio cognome o da un elemento a cui è legato (ad esempio lo sport praticato, l’animale preferito…).

L’elemento figurativo verrà disegnato su un cartoncino, decorato con tempere e colori a pennarello, tagliato e riportato in uno stemma personale.

A seguire, il gioco strutturato Cavalli e Cavalieri.

Per partecipare, è necessario prenotare entro 21 marzo attraverso il form on-line nel sito web del Comune di Pordenone.

Il costo per l’attività è di € 20,00 a bambino e dovrà essere versato tramite PagoPA prima dell’evento, dopo conferma della partecipazione da parte di Mondo Delfino.

I bambini dovranno essere dotati di vestiti comodi, merenda al sacco e borraccia.

Informazioni e prenotazioni sul sito www.mondodelfino.it e via mail a [email protected], oppure chiamando il numero 333 4308117 dal lunedì al venerdì con orario 9:00-12:00.

Informazioni e dettagli alla pagina web del sito del Comune www.comune.pordenone.it/calendario