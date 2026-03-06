Perché i mercati si muovono anche quando sembra che tutto vada al contrario

In questi giorni le notizie economiche sembrano mandare messaggi contrastanti. Da una parte ci sono dati che parlano di crescita, dall’altra segnali di rallentamento. E poi ci sono le tensioni geopolitiche, come la guerra in Medio Oriente, che rendono tutto più complicato. Proviamo a capire cosa sta succedendo con un linguaggio semplice.

Partiamo dagli Stati Uniti. Il dato più osservato dagli investitori è quello sull’occupazione. A febbraio le buste paga non agricole sono scese inaspettatamente e il tasso di disoccupazione è salito al 4,4%. In altre parole, l’economia americana sta creando meno lavoro di quanto si pensasse.

Se immaginiamo l’economia come una grande macchina, il lavoro è uno dei motori principali. Quando rallenta, la banca centrale (la Federal Reserve) potrebbe decidere di aiutare l’economia abbassando i tassi di interesse. Ed è proprio questo che i mercati stanno iniziando a considerare: dati un po’ più deboli potrebbero accelerare i futuri tagli dei tassi.

Ma non tutti i dati sono negativi. Il settore dei servizi negli Stati Uniti, che rappresenta la parte più grande dell’economia, è ai massimi da tre anni e mezzo. Significa che ristoranti, turismo, consulenze e attività simili continuano a lavorare molto.

Anche il settore manifatturiero americano mostra segnali di espansione, anche se con un problema: i prezzi delle materie prime stanno salendo.

Guardando all’Europa, il quadro è misto. L’inflazione nell’Eurozona è tornata leggermente a salire a febbraio, arrivando all’1,9% annuo, un po’ sopra le aspettative. Questo potrebbe rendere la Banca Centrale Europea più prudente nel tagliare i tassi.

Nel frattempo l’economia europea mostra segnali di miglioramento nel settore manifatturiero. Dopo mesi difficili, la produzione nell’Eurozona è tornata a crescere e ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 44 mesi. In particolare la Germania, la grande fabbrica d’Europa, sta finalmente mostrando segnali di ripresa.

In Italia la situazione è più equilibrata: il settore dei servizi continua a crescere ma a un ritmo più lento, mentre l’occupazione ha raggiunto livelli record con circa 80.000 lavoratori in più e un tasso di disoccupazione ai minimi storici.

Fuori dall’Europa arrivano segnali ancora più forti. La manifattura cinese registra la crescita più rapida degli ultimi cinque anni, mentre il settore dei servizi in Giappone accelera ai massimi da quasi due anni.

Insomma, il mondo economico non sta rallentando ovunque: alcune aree stanno ripartendo proprio mentre altre rallentano.

Poi c’è il capitolo delle materie prime e dei mercati finanziari.

Il petrolio sta salendo e si avvia verso il più forte rialzo settimanale dai tempi dell’invasione russa dell’Ucraina. Il motivo è semplice: quando ci sono tensioni in Medio Oriente, gli investitori temono problemi nelle forniture di energia.

E l’oro? Qui succede qualcosa che a prima vista sembra strano.

Nonostante la guerra, il prezzo dell’oro sta scendendo leggermente. Il motivo principale è la forza del dollaro. Quando il dollaro si rafforza, comprare oro diventa più costoso per chi usa altre valute, e quindi la domanda tende a diminuire.

È come se al mercato il prezzo delle mele salisse improvvisamente: anche se tutti le vogliono, qualcuno smette di comprarle perché diventano troppo care.

Infine c’è il Bitcoin. La criptovaluta è scesa intorno ai 70.000 dollari proprio a causa delle tensioni con l’Iran. Nei momenti di grande incertezza molti investitori riducono le posizioni sugli asset più volatili.

In realtà, il messaggio generale dei mercati in questo momento è uno solo: il mondo non sta andando in una sola direzione.

Gli Stati Uniti stanno rallentando leggermente, l’Europa sta iniziando a riprendersi nella manifattura, e l’Asia mostra segnali di forte crescita.

Per gli investitori significa una cosa molto semplice: i mercati non reagiscono mai a una sola notizia, ma all’insieme di tante piccole informazioni che, giorno dopo giorno, costruiscono il quadro dell’economia globale.

Dott.Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, www.pazzagliapartners.it