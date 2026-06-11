Pordenone 2027, Ingargiola: «Più eventi, più collaborazione e una città che torna a crederci»

PORDENONE – Una rete sempre più ampia di relazioni con i Comuni, nuovi progetti per il territorio, manifestazioni ripensate e una sfida chiamata Capitale italiana della Cultura 2027. È un periodo particolarmente intenso per Sviluppo & Territorio, che negli ultimi mesi ha registrato una crescita significativa delle attività e consolidato il proprio ruolo nel coordinamento di eventi e iniziative a supporto delle amministrazioni locali.

A tracciare il bilancio e a guardare alle prospettive future è il presidente Federico Ingargiola.

Presidente Ingargiola, che momento sta vivendo Sviluppo & Territorio?

«Dallo scorso autunno abbiamo lavorato molto sul rafforzamento delle relazioni con gli enti locali, le associazioni di categoria e i soggetti con cui collaboriamo quotidianamente. In alcuni casi si è trattato di consolidare rapporti già esistenti, in altri di svilupparne di nuovi. I risultati sono molto positivi: il 2025 ha registrato un aumento delle attività tra il 20 e il 25 per cento rispetto all’anno precedente, un dato significativo che conferma la bontà del lavoro svolto».

Quali sono i rapporti più significativi con il territorio?

«Abbiamo collaborazioni storiche con Comuni come Pordenone e Fiume Veneto, che da anni continuano a rinnovarci la loro fiducia. Negli ultimi tempi si sono rafforzate in modo importante anche le relazioni con Azzano Decimo, Maniago e Cordenons. Sono percorsi che stanno dando soddisfazioni reciproche e che ci permettono di mettere a disposizione competenze e progettualità sempre più strutturate».

Partiamo da Maniago

«Il Comune ci ha scelto come partner per l’organizzazione della Festa del Coltello. Lo scorso anno siamo entrati nella macchina organizzativa a manifestazione già avviata; quest’anno invece partecipiamo fin dall’inizio, contribuendo alla co-organizzazione di un evento molto importante per il territorio maniaghese».

E ad Azzano Decimo?

«Con la nuova amministrazione e con l’assessorato competente abbiamo condiviso un percorso che punta ad ampliare il nostro coinvolgimento. L’obiettivo è seguire e coordinare una parte significativa del palinsesto annuale degli eventi, contribuendo con proposte, organizzazione e visione strategica».

Anche Cordenons è tra le realtà con cui state lavorando maggiormente

«Sì, il rapporto si sta consolidando. Abbiamo collaborato per il Salotto dell’Asparago, manifestazione legata alle eccellenze del territorio, e per diversi eventi in piazza della Vittoria. Sono iniziative che stanno ottenendo buoni riscontri e che confermano la vitalità di quel contesto».

Il capitolo più impegnativo resta però Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027

«Senza dubbio. È un’opportunità irripetibile che va gestita con la massima attenzione. Sviluppo & Territorio fa parte della cabina di regia insieme al Comune di Pordenone e a PromoTurismoFVG. Negli ultimi mesi il confronto si è intensificato: abbiamo incontri ufficiali quasi settimanali e contatti quotidiani su singoli progetti e gruppi di lavoro. L’obiettivo è costruire un sistema capace di valorizzare il territorio sotto ogni punto di vista».

Quale sarà il vostro contributo concreto?

«Ci occuperemo in particolare degli eventi di piccola e media dimensione e delle attività di coordinamento, lavorando a stretto contatto anche con il Consorzio Pordenone Turismo, guidato da Giovanna Santin. La nostra forza è quella di mettere insieme competenze diverse: Sviluppo & Territorio, Ascom e il Consorzio stanno operando come un unico gruppo di lavoro per garantire un’offerta coordinata e di qualità».

Negli ultimi mesi avete anche avviato un cambio di approccio

«Esatto. Uno degli obiettivi che ci eravamo dati era smettere di essere soltanto esecutori delle richieste dei soci e diventare anche soggetti propositivi. Vogliamo portare idee, suggerire nuovi format e individuare opportunità. Un primo esempio concreto è il progetto di rilancio dei Giovedì sotto le Stelle».

Che novità ci saranno?

«Abbiamo lavorato a un vero e proprio rebranding della manifestazione, che quest’anno celebra la sua trentunesima edizione e rappresenta un appuntamento simbolico nel percorso verso il 2027. I quattro appuntamenti del 2, 9, 16 e 23 luglio avranno contenuti differenti e un programma più ricco e articolato. Nei due giovedì centrali ospiteremo anche Illusion on the Road, coinvolgendo numerosi locali del centro cittadino».

Come è nato il nuovo format?

«Attraverso il confronto diretto con i commercianti. Abbiamo raccolto osservazioni, criticità e suggerimenti emersi negli ultimi anni e da lì abbiamo costruito una proposta completamente rinnovata. Nei prossimi giorni presenteremo il progetto definitivo agli operatori per arrivare preparati all’appuntamento estivo».

Le adesioni sembrano premiare questa scelta

«Assolutamente sì. Negli ultimi anni si era registrata una certa stabilità, se non una lieve flessione, dell’interesse. Solitamente aderivano tra le 25 e le 30 attività commerciali. Oggi siamo già vicini a quota 60 adesioni, praticamente il doppio. È un segnale importante che ci incoraggia e dimostra che il territorio ha voglia di mettersi in gioco».

L’obiettivo è anche quello di sostenere il commercio del centro storico?

«Certamente. Stiamo studiando iniziative capaci di accompagnare il pubblico all’interno dei negozi, delle librerie, dei pubblici esercizi e delle attività che rappresentano l’anima della città. Vogliamo aumentare la frequentazione del centro e generare ricadute positive per il tessuto economico locale».

A proposito di commercio, il tema dei negozi sfitti continua a far discutere

«È una questione reale e complessa. La chiusura di un negozio fa sempre notizia, mentre spesso si parla meno delle attività che aprono, investono, si ampliano o scelgono di insediarsi in città. Pordenone, pur condividendo le difficoltà che interessano gran parte dei centri urbani italiani, continua a mostrare segnali di vitalità e fermento imprenditoriale».

La Capitale della Cultura può rappresentare una leva anche su questo fronte?

«Sì, perché offre un’occasione straordinaria di visibilità per tutto il territorio. Può diventare uno strumento di promozione per le imprese, per i prodotti tipici e per le eccellenze locali. Per questo stiamo lavorando insieme al Comune e alle associazioni di categoria per favorire il recupero e il riutilizzo di alcuni spazi oggi sfitti. Non tutti gli immobili sono immediatamente utilizzabili, perché alcuni richiedono interventi importanti, ma l’impegno su questo fronte è concreto e costante».

Qual è il messaggio finale?

«Che questo è il momento di credere nel territorio. Abbiamo davanti una grande opportunità e vogliamo affrontarla con spirito di collaborazione, innovazione e partecipazione. Il nostro compito è costruire occasioni di crescita per le comunità e creare le condizioni perché il territorio possa esprimere al meglio le proprie potenzialità».