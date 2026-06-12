Torna, dal 12 al 14 giugno, la tradizionale Festa sul Nonsel

PORDENONE – È stata presentata nella Sala Missinato del Municipio l’edizione 2026 della Festa sul Nonsel (si inaugura il 12 giugno alle 18) manifestazione promossa da ProPordenone APS e Pro Loco Pordenone APS, fino al 14 giugno, che da tredici anni collaborano all’organizzazione dell’evento insieme a numerose associazioni del territorio, con il sostegno del Comune di Pordenone e della Regione Friuli Venezia Giulia.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco Alessandro Basso e l’assessore all’Ambiente Mattia Tirelli. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il programma della manifestazione, che anche quest’anno proporrà appuntamenti dedicati all’ambiente, alla cultura, alle tradizioni locali e alla valorizzazione del Noncello, rafforzando il legame tra la città e il suo fiume.

Il sindaco Alessandro Basso ha evidenziato il valore dell’iniziativa come espressione dell’identità cittadina e della capacità del territorio di fare rete: «La Festa sul Nonsel è molto più di una manifestazione cittadina. È il segno concreto di una comunità che sa ritrovarsi attorno ai propri luoghi simbolo, alle proprie tradizioni e ai valori che ne caratterizzano l’identità. Dietro a questo appuntamento c’è il lavoro condiviso di associazioni, volontari, istituzioni e realtà del territorio che, mettendo insieme competenze ed energie diverse, contribuiscono a costruire occasioni di partecipazione e di crescita per tutta la città.

Il Noncello rappresenta una parte fondamentale della storia di Pordenone e del suo sviluppo. Per questo apprezziamo particolarmente un’iniziativa che valorizza il nostro fiume in modo rispettoso e coerente con il percorso di tutela ambientale e di riqualificazione che stiamo portando avanti. Ambiente, cultura, tradizioni locali e senso di appartenenza trovano in questa manifestazione una sintesi efficace e autentica.

La Festa sul Nonsel racconta una Pordenone viva, dinamica e capace di fare squadra, valorizzando una delle risorse più preziose della nostra comunità: il volontariato e l’associazionismo».

L’assessore all’Ambiente Mattia Tirelli ha invece posto l’attenzione sul ruolo della manifestazione nel valorizzare gli spazi cittadini legati al fiume e i progetti sviluppati negli ultimi anni: «La Festa sul Nonsel contribuisce ogni anno a rafforzare il legame tra Pordenone e il Noncello. Quest’anno, in particolare, attraverso i numerosi appuntamenti in programma, animerà anche alcuni spazi recentemente aperti o riqualificati, come il Sentiero delle Operaie e il Parco del Seminario, che ospiteranno diverse iniziative rivolte alla cittadinanza.

Si tratta di un segnale importante di vitalità attorno al nostro fiume, che si inserisce in un percorso più ampio di attenzione e valorizzazione del territorio. Un percorso rafforzato anche dall’attività della Comunità del Noncello e dal Contratto di Fiume sottoscritto lo scorso anno. Manifestazioni come questa contribuiscono a rendere il fiume sempre più vissuto, conosciuto e percepito come un patrimonio comune da tutelare e valorizzare».

Il sindaco Alessandro Basso e l’assessore Mattia Tirelli hanno infine rivolto un ringraziamento a ProPordenone APS, Pro Loco Pordenone APS e a tutte le associazioni coinvolte nell’organizzazione della manifestazione, che da tredici anni contribuisce a valorizzare il Noncello e a rafforzare il legame tra la città e il suo fiume.

La Festa sul Nonsel si conferma così un appuntamento consolidato nel calendario cittadino, capace di unire promozione del territorio, sensibilizzazione ambientale e partecipazione della comunità, valorizzando uno degli elementi più rappresentativi dell’identità di Pordenone.