24.9 C
Pordenone
venerdì , 12 Giugno 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Domenica 21 giugno torna la Festa dell’Arnica a Piancavallo

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PIANCAVALLO – Torna il tradizionale e atteso appuntamento estivo con la Festa dell’Arnica, l’evento che celebra la fioritura e la raccolta dell’Arnica montana biologica coltivata a Piancavallo. Quest’anno l’appuntamento assume una rilevanza ancora più significativa: domenica 21 giugno 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, il marchio ARMO1191 festeggerà infatti i suoi primi 10 anni di attività sul territorio e 15 anni dall’inizio della coltivazione lungo la Passeggiata delle malghe, con le prime aiuole a quota 1191m sul monte Caseratte.

Per l’occasione, la splendida cornice della zona Castaldia, lungo la Passeggiata delle Malghe, si trasformerà in un vero e proprio salone del benessere a cielo aperto a quota 1191 metri. Un ricco cartellone di attività, tutte a partecipazione libera (con offerta consapevole), permetterà al pubblico di vivere la montagna in modo totale e rigenerante.

Il Programma della Giornata

La manifestazione prenderà il via alle ore 10:00. Tra i faggi secolari della località saranno disponibili i “Massaggi sotto ai faggi” (trattamenti di 20 minuti a cura di un team di operatori professionisti) e i “Massaggi Sonori” con campane tibetane (Metodo Bagno Armonico guidato da Jane Rovina e Luca Morello). Spazio anche ai più piccoli con le Fiabe Sonore e le letture animate alle ore 11:00 e alle 15:00.

Dopo i saluti istituzionali e l’incontro con l’Associazione Chei del Moss per la “Camminata per la Vita” (ore 11:30), alle ore 12:00 si terrà l’Aperipranzo conviviale organizzato in collaborazione con la Latteria di Aviano, che prevede anche un menù alternativo per ospiti vegetariani e vegani.

Il pomeriggio vedrà il suo culmine alle ore 15:00 con l’esperienza “Ri.connessione tra i fiori di Arnica”: un percorso meditativo e sensoriale unico guidato da Alberto Cancian di RI.NATURA, che si svolgerà direttamente tra i filari fioriti della coltivazione.

Un fine settimana di grandi eventi a Piancavallo

La Festa dell’Arnica farà da splendida cornice ad altre importanti manifestazioni che animeranno la località turistica friulana nella stessa giornata:

La grande corsa: La prestigiosa 10 Miglia Internazionale Aviano-Piancavallo (curata dall’ASD Atletica Aviano), che quest’anno include anche l’Armo1191 Trail e l’Ecorun proprio lungo la Passeggiata delle Malghe.

L’emozione del volo: Gli amanti dell’adrenalina potranno sorvolare i campi dorati di Arnica grazie ai voli in parapendio proposti dall’ASD Delta Club Montecavallo.

Informazioni utili e modalità di partecipazione

La partecipazione alla giornata è libera. Per ragioni organizzative e logistiche, la prenotazione è vivamente gradita. In caso di condizioni meteo avverse, la manifestazione sarà rimandata a data da destinarsi.

Per informazioni e prenotazioni:

Email: [email protected]

WhatsApp: 388 4555996
Contatti Podistica (10 Miglia): 349 5617043 – www.piancavallo.run
Contatti Volo Parapendio: 329 3759763

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.