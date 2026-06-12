Domenica 21 giugno torna la Festa dell’Arnica a Piancavallo

PIANCAVALLO – Torna il tradizionale e atteso appuntamento estivo con la Festa dell’Arnica, l’evento che celebra la fioritura e la raccolta dell’Arnica montana biologica coltivata a Piancavallo. Quest’anno l’appuntamento assume una rilevanza ancora più significativa: domenica 21 giugno 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, il marchio ARMO1191 festeggerà infatti i suoi primi 10 anni di attività sul territorio e 15 anni dall’inizio della coltivazione lungo la Passeggiata delle malghe, con le prime aiuole a quota 1191m sul monte Caseratte.

Per l’occasione, la splendida cornice della zona Castaldia, lungo la Passeggiata delle Malghe, si trasformerà in un vero e proprio salone del benessere a cielo aperto a quota 1191 metri. Un ricco cartellone di attività, tutte a partecipazione libera (con offerta consapevole), permetterà al pubblico di vivere la montagna in modo totale e rigenerante.

Il Programma della Giornata

La manifestazione prenderà il via alle ore 10:00. Tra i faggi secolari della località saranno disponibili i “Massaggi sotto ai faggi” (trattamenti di 20 minuti a cura di un team di operatori professionisti) e i “Massaggi Sonori” con campane tibetane (Metodo Bagno Armonico guidato da Jane Rovina e Luca Morello). Spazio anche ai più piccoli con le Fiabe Sonore e le letture animate alle ore 11:00 e alle 15:00.

Dopo i saluti istituzionali e l’incontro con l’Associazione Chei del Moss per la “Camminata per la Vita” (ore 11:30), alle ore 12:00 si terrà l’Aperipranzo conviviale organizzato in collaborazione con la Latteria di Aviano, che prevede anche un menù alternativo per ospiti vegetariani e vegani.

Il pomeriggio vedrà il suo culmine alle ore 15:00 con l’esperienza “Ri.connessione tra i fiori di Arnica”: un percorso meditativo e sensoriale unico guidato da Alberto Cancian di RI.NATURA, che si svolgerà direttamente tra i filari fioriti della coltivazione.

Un fine settimana di grandi eventi a Piancavallo

La Festa dell’Arnica farà da splendida cornice ad altre importanti manifestazioni che animeranno la località turistica friulana nella stessa giornata:

La grande corsa: La prestigiosa 10 Miglia Internazionale Aviano-Piancavallo (curata dall’ASD Atletica Aviano), che quest’anno include anche l’Armo1191 Trail e l’Ecorun proprio lungo la Passeggiata delle Malghe.

L’emozione del volo: Gli amanti dell’adrenalina potranno sorvolare i campi dorati di Arnica grazie ai voli in parapendio proposti dall’ASD Delta Club Montecavallo.

Informazioni utili e modalità di partecipazione

La partecipazione alla giornata è libera. Per ragioni organizzative e logistiche, la prenotazione è vivamente gradita. In caso di condizioni meteo avverse, la manifestazione sarà rimandata a data da destinarsi.

Per informazioni e prenotazioni:

Email: [email protected]

WhatsApp: 388 4555996

Contatti Podistica (10 Miglia): 349 5617043 – www.piancavallo.run

Contatti Volo Parapendio: 329 3759763