Pesistica, si scrive Italia si legge Pordenone alla EU Cup di Lubiana

PORDENONE – Erano tutti della Pesistica Pordenone i giovani atleti della rappresentativa italiana che ha preso parte all’ultima edizione della European Union Cup di sollevamento pesi, tenutasi a Lubiana. La manifestazione è una gara a squadre dove ogni Nazionale porta due Under 15 ( femmina e maschio), due Under 17 e due Juniores (Under 20) e dove si applica il sistema di punteggio Sinclair (fondato su una proporzione tra il peso corporeo dell’atleta e quello sollevato). La Federpesi per ottimizzare i costi ha proposto al club naoniano di formare la delegazione azzurra, che era quindi composta da Sara Dal Bo’ e Davide Tajariol, Alessandra Pacetta e Paride Dragna, Lisa Lotti e Tommaso Protani. Ma la cosa sorprendente è che gli atleti pordenonesi, che sebbene vestissero per l’occasione la casacca azzurra con lo scudetto tricolore sul petto sono pur sempre un club, si sono piazzati quarti, ad una manciata di punti dal podio, alle spalle di Polonia, Ungheria e Spagna, ma davanti a Slovenia, Croazia, Austria, Belgio e via via tutte le altre (erano 13 i Paesi in lizza). “Una gran bella gara – ha commentato il direttore tecnico della Pesistica Pordenone, Luigi Grando – dove tutti i nostri atleti hanno fatto il loro miglior risultato di sempre. Inoltre per la prima volta nella storia della pesistica azzurra ha esordito uno staff interamente al femminile, composto dalle nostre ex atlete Elisa Crovato e Lucia Ienco”.

Il prossimo appuntamento per la Pesistica Pordenone sarà con i campionati italiani Under 15 a Cosenza (3-6 novembre). Per l’enfant prodige Sara Dal Bo’ il titolo italiano di categoria dovrebbe essere poco più che una formalità, ma con lei ci saranno altri 9 atleti pordenonesi qualificati, tutti con ottime chance di avvicinarsi o addirittura di salire sul podio.

Piergiorgio Grizzo