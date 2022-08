Pnlegge luogo di poesia, aperto lo spazio di incontro online

PORDENONE – Pordenonelegge come luogo della poesia: da ieri, 16 agosto, è online il sito pordenoneleggepoesia.it, lo spazio permanente di incontro e confronto per la poesia italiana.

Quattro le ‘finestre’ tematiche: Dialoghi, l’area in cui gli autori entrano nelle loro opere e le raccontano, Letture per riflettere sulle forme e sui temi dei nuovi libri di poesia, Nuovo sentire sul rapporto tra percezione e forme poetiche, I ciànt la mé vôs: per riflettere sull’eredità della poesia di Pasolini.

Il progetto, a cura di Fondazione Pordenonelegge, è coordinato dai poeti Roberto Cescon, Alessandro Canzian, Matteo Bianchi Azzurra D’Agostino, Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi, Franca Mancinelli, Carlo Selan. Il cartellone di poesia della Festa del Libro, dal 14 al 18 settembre, sarà animato da oltre un centinaio di voci internazionali e più di 30 incontri.

Fra gli stranieri anche l’istrionico performer Jericho Brown, Premio Pulitzer Poesia, che il 18 settembre presenterà per la prima volta in Italia The Tradition (Donzelli). E sempre in anteprima con le autrici Iya Kiva e Halyna Kruk si presenterà l’antologia “Poeti d’Ucraina” (Mondadori), a cura di Alessandro Achilli e Yarina Grusha Possamai. Attesa anche per Najwan Darwish, Asha Lul Mohamud Yusuf, Liz Lochhead. Fra le voci italiane: Milo De Angelis, vincitore della 2/a edizione del Premio Umberto Saba, l’attrice Sonia Bergamasco che parlerà del suo libro di poesie Il quaderno, Fabio Pusterla con il nuovo libro Tremalume in uscita per Marcos Y Marcos, Marco Balzano che dialogherà con Paolo Maccari. Anche Marco Corsi, Maurizio Cucchi e Mary Barbara Tolusso presenteranno le nuove raccolte.

Completano il cartellone il rinnovato Premio Giuseppe Malattia della Vallata e il Premio Pierluigi Cappello. In collaborazione con Cinemazero la proiezione di quattro documentari di poesia: Logos Zanzotto di Denis Brotto, Appunti per un’Orestiade africana di Pier Paolo Pasolini, Mondonuovo di Davide Ferrario, 11#22 gli undici video realizzati da Fondazione Pordenonelegge per la Farnesina.

Foto: Ansa.