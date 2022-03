Polisportiva Villanova: al via il 38° Trofeo Villanova

PORDENONE – Dopo mesi di preparazione e prove tecniche e soprattutto dopo lo stop dello scorso anno legato all’emergenza Covid, ha preso forma il 38° Trofeo Villanova. L’emergenza sanitaria non ha quindi fermato l’entusiasmo di Edoardo Muzzin e Franca Bolognin che hanno preparato la manifestazione con meticolosità. Lo storico evento organizzato dalla Polisportiva Villanova Libertas andrà in scena il prossimo week end e sarà spalmato su due giornate. Sabato 19 marzo con inizio alle ore 15.30 al Palazzetto dello Sport di via fratelli Rosselli, ci saranno le gare del Grand Prix Nazionale A1, Grand Prix Nazionale A2 e del Tour Kata Junior valevoli come qualificazioni ai campionati europei e mondiali. Domenica 20 marzo con inizio alle ore 9.00 al Palazen di via Pirandello, la Polisportiva Villanova in collaborazione con la Commissione Nazionale Kata, organizza il 1° seminario Judo – Kata, Nage No Kata e Katame No Kata. Partecipano all’evento tutti i judoka, maschi e femmine, affiliati FIJLK AM, EJI, IJF per l’anno 2022 e le Classi Esordienti B, Cadetti, Junior, Senior, Master con qualsiasi cintura. La direzione tecnica è affidata ai maestri Cesare Amorosi (Commissione Nazionale Kata, Docente Federale, Palma di Bronzo al Merito Tecnico CONI, Campione Italiano Kata, Azzurro d’Italia) e Daniele Mainenti (Docente Federale, Medaglia d’Argento ai Campionati del Mondo Kata, Campione Europeo Kata, Campione Italiano Kata, Azzurro d’Italia) e con la collaborazione delle coppie della Nazionale Italiana Kata Collini Mauro – Rondinini Tommaso (Argento ai Campionati del Mondo, Campioni Europei, Campioni Italiani) per il Nage no Kata e Fregnan Andrea – Corcioni Pietro (Oro e Argento ai Campionati del Mondo, Campioni Europei, Campioni Italiani) per il Katame no Kata. Il Seminario è aperto a tutti i praticanti: tecnici, atleti di kata, praticanti che desiderano approfondire lo studio e la conoscenza del kata per gli esami di dan o per la loro conoscenza personale judoistica, ma anche classi giovanili che vogliono avvicinarsi allo studio e alla pratica dei kata.

COLLABORAZIONE FRANCESE – Continua inoltre la collaborazione con il maestro Jean Charles Bouchart. L’obiettivo della Polisportiva è portare avanti il lavoro egregiamente svolto i questi anni attraverso l’introduzione del judo nelle scuole. L’aspetto sociale associato all’aspetto sportivo. Il judo non visto piu’ come uno sport violento ma come uno strumento educativo. “Ho incontrato Dudu (Edoardo Muzzin fondatore della Polisportiva) piu’ di 20 anni fa, durante un torneo nella sua città” – afferma il maestro francese – “Mi ha immeditamente avvicinato e mi ha chiesto di venire a casa sua per mostrargli il lavoro che stavo facendo con i bambini nella mia associazione in Francia. In questo ventennio oltre ad un forte legame di amicizia ho apprezzato nel Muzzin la sua forza di volontà. Sempre presente e assetato di conoscenza nell’ambito di questa disciplina. Ha lavorato duramente per sviluppare questo sport a Pordenone organizzando molte conferenze e corsi di formazione, sia teorici che pratici. Ha saputo portare in questa città il mio metodo e quindi un insegnamento misto, piu’ intuitivo che studiato”. La Polisportiva Villanova è presente oggi su tutti i plessi del Comprensivo Sud Pordenone. “L’obiettivo – dichiara Bouchard – è, attraverso un’organizzazione di lavoro di almeno due anni, ampliare il numero di scuole da seguire. Il gioco è una cosa seria e attraverso il gioco vogliamo sviluppare il judo sul territorio non solo come sport ma anche come metodo educativo”.

P.G.