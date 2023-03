Polisportiva Villanova: conto alla rovescia per il 39° Trofeo Villanova. EJU Tournament Judo Kata – Grand Prix Italia

Pordenone – E’ iniziato il conto alla rovescia per un 39° Trofeo Villanova. Sarà un’edizione che vuole battere ogni precedente record e con le gare che si svolgeranno sui tatami del Palazzetto dello Sport in via Fratelli Rosselli 4 a Pordenone sabato 25 e domenica 26 marzo sotto la regia della Polisportiva Villanova Libertas. La manifestazione a livello internazionale di Judo-Kata sarà articolata in due prove: la prima in scena sabato 25 marzo di EJU Tournament Judo Kata e inserita nel calendario Unione Europea Judo mentre la seconda domenica 26 marzo con il Grand Prix Italia e inserito nel calendario nazionale della Federazione FIJLKAM. Entrambe le prove costituiscono prova di qualificazione ai prossimi Campionati Europei e Mondiali di Judo Kata. Novità del Regolamento Internazionale delle gare di kata è l’introduzione della categoria Junior U18, che mira ad incrementare l’attività internazionale di kata per favorire il ricambio generazionale nella ranking list EJU. Pertanto alle categorie JU/SE assoluti si aggiungono i giovanissimi U16 e U18. Atleti partecipanti classe junior/senior/master assoluti selezionati dalle rispettive nazionali. La manifestazione prenderà il via venerdì 24 marzo e sarà riservata alle operazioni di accredito atleti e sorteggio tabelloni gara mentre sabato e domenica ci saranno le competizioni.

Ma il Trofeo Villanova non è solo “gare”. Numerosi sono infatti gli eventi collaterali ad esso associati. Infatti la Commissione Nazionale Kata in collaborazione con la Polisportiva Villanova Judo e il C.R. Fijlkam FVG organizza, nella giornata del sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 17.30, uno stage con il docente federale Stefano Proietti (C.N. 6° Dan) aperto a tutti “Studio randori no kata”. Dalle 17.30 alle 19.30 approfondimento per i tecnici di judo con il tema “I kata nella didattica del judo”.

Inoltre è possibile seguire tutti gli aggiornamenti in diretta sulla manifestazione attraverso la pagina Facebook Palazen e il canale YouTube della Polisportiva Villanova (https://www.youtube.com/channel/UCLfaay0GqwsNPtFAQwkqaBw) oppure cliccando sui seguenti

link: https://www.eju.net/event/pordenone-kata-tournament

https://www.fijlkam.it/judo/gare kata-grand-prix-villanova

Chi vuole seguire l’intero evento in diretta può iscriversi gratuitamente al canale e cliccare sulla campanella, in modo da ricevere una notifica direttamente sul proprio smartphone.

I più piccoli andranno in scena martedì 28 e mercoledì 29 marzo ci sarà il trofeo Villanova baby riservato alle categorie pre agonistica come attività collaterale alla gara di Kata.

