Polisportiva Villanova: fine settimana di medaglie per i ragazzi del Palazen e attività collaterali

Pordenone – Prosegue a vele spianate la stagione sportiva della Polisportiva Villanova Judo Libertas. La società di via Pirandello ha portato a casa un eccellente secondo posto finale nella due giorni in Belgio nella Prima tappa della Coppa Europa Kata – EJU Kata Tournament Marcel CLAUSE 2023. La medaglia d’argento è merito dei giovani e talentuosi Francesco Piva e Cristian Bone, entrambi classe 2007, tesserati nella categoria Cadetti Under 18 e cresciuti sotto l’ala protettrice dei maestri judoki villanovesi. Per Francesco e Cristian il successo ottenuto in terra fiamminga fa seguito all’ottimo avvio di stagione che li ha visti già sul gradino più alto del podio di Torino sede della prima tappa del Nage No Kata del Gran Prix Under 18 e valida come accesso ai prossimi campionati nazionali e quello ottenuto al Pala Corsoni di Siena e sede della prima tappa di Coppa Italia Torneo delle Regioni “Memorial Bruno Nibbi”. Un grande risultato per questi ragazzi nonostante la lunga trasferta e una competizione di alto livello agonistico nella loro prima esperienza ufficiale internazionale.

Sempre domenica 5 marzo in occasione delle qualificazioni ai Campionati Nazionali Cadetti A2 che si sono svolte presso il palazzetto Bella Italia di Lignano è arrivato anche il secondo posto finale per Giada Pillitteri (classe 2007, categoria U18). Con il meritato argento conquistato, Giada stacca così il pass per Taranto dove gareggerà alle finali nazionali. A secco purtroppo nonostante le buone prove gli altri atleti di Villanovache hanno preso parte alla kermesse: Matteo Marchesi Nadin (categoria cadetti 60 kg), Kamal Dazia (categoria Kg 48) e Lorenzo Lenarduzzi . Eccellenti risultati per i ragazzi del Palazen che rende orgoglioso l’intero staff dirigenziale della Polisportiva di via Pirandello.

Non solo sport in Polisportiva Villanova. Al Palazen continua e regala grosse soddisfazioni ai maestri villanovesi il progetto di inclusione denominato “Insieme sul Tatami” che coinvolge i minori extracomunitari della Fondazione Opera sacra Famiglia di Pordenone mirato a favorire l’attività educativa e volta ad incrementare i processi di amicizia sul territorio locale contrastando ogni forma di discriminazione. Uno strumento di inclusione che che si aggiunge al judo non solo come sport ma anche e soprattutto come stile di vita, promuovendo i principi di educazione e rispetto del proprio corpo, delle persone e cose che ci circondano ed il rispetto delle regole nonchè fratellanza. Continua senza intoppi il corso di formazione per insegnanti del progetto “Attività motoria preventiva ed adattata”; così come il corso di aggiornamento per tecnici con argomento “Linee guida per la didattica, dai 3 ai 5 anni”. Inoltre dal 20 al 22 febbraio la Polisportiva ha ospitato la squadra francese di Plessis Robinson (Parigi) che si è presentata in via Pirandello con 10 cadetti (M/F) e 2 accompagnatori per delle sedute di allenamento congiunte con i ragazzi del Palazen.

