Polizia commemora agenti Bertolini e Santo, caduti 35 anni fa

PORDENONE – Questa mattina, 12 dicembre, alle ore 12.00, a Zoppola – presso la rotatoria SS. 13, via Montello angolo via Cusano, a loro dedicata, si è svolta la cerimonia di commemorazione degli Agenti della Polizia di Stato Edy Bertolini e Giuliano Santo, tragicamente scomparsi la sera del 12 dicembre 1987, mentre stavano intervenendo in un supermercato della zona, ove era in corso una rapina a mano armata.

A distanza di 35 anni è ancora vivo nella comunità e tra i colleghi il ricordo dei due giovani Agenti delle Volanti, poco più che 20enni, ai quali è stata dedicata la “Stele commemorativa” con intitolazione della piazzetta della rotatoria

Questa mattina, alla commemorazione, presenti il Questore della Provincia di Pordenone dott. Luca Carocci, una rappresentanza della Sezione Provinciale dell’ Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S) ed i familliari di Edy Bertolini e Giuliano Santo, è stata deposta presso la “stele” una corona d’Alloro, mentre il trombettiere intonava le note del “Silenzio.”.

Ai familiari di Edy e Giuliano il commosso ricordo dei poliziotti e delle comunità tutte di Pordenone e Zoppola.