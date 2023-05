Polizia locale ospita ragazzi associazione Santa Lucia

PORDENONE – Nella mattinata odierna, 15 maggio, a partire dalle ore 10.00, il corpo del distretto di polizia locale Friuli Occidentale, ha ospitato presso la proprio sede di via Oderzo i ragazzi dell’associazione Santa Lucia e di UET Rugby PORDENONE e Naonis.

La visita, che ha segnato la conclusione di un percorso di educazione stradale organizzato dal personale del nucleo territoriale capoluogo del Distretto di polizia locale, è stata l’occasione per mostrare ai ragazzi i mezzi e la sede del corpo, oltre a ricevere in omaggio un gilet giallo in alta visibilità da indossare quando percorreranno le strade cittadine.

La visita di è conclusa con un gioioso momento conviviale assieme al comandante del corpo ed alcuni operatori in servizio, tra i quali l’ispettore capo Orianna Basso e il vice ispettore Anbricco, che hanno curato l’attività didattica.