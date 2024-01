Polizia locale: sequestrate sostanze stupefacenti in zona autostazione

PORDENONE – ​Nell’ambito dei controlli finalizzati alla sicurezza urbana, quattro pattuglie del Reparto Mobile della Polizia Locale di Pordenone – Cordenons con l’ausilio della propria Unità Cinofila e del cane antidroga Keila, hanno effettuato approfonditi controlli al fine di prevenire e reprimere l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni si sono concentrate nelle zone più sensibili della città, con particolare attenzione alle aree di via Mazzini, del parco Querini e dell’autostazione degli autobus. Proprio in quest’ultima zona, controllando le corriere in arrivo, il cane Keila segnalava agli operatori fra i sedili di un mezzo pubblico, modiche quantità di Hashish e Marijuana avvolte in sacchetti di plastica, ben nascoste e difficilmente individuabili.

Inoltre tra le numerose persone controllate, un soggetto veniva trovato in possesso di due grammi di Hashish. All’uomo, cittadino pachistano maggiorenne, veniva contestata la violazione amministrativa in materia di sostanze stupefacenti e la sostanza psicotropa posta sotto sequestro amministrativo, con successiva comunicazione alla Prefettura di Pordenone. I controlli delle pattuglie del Reparto Mobile, proseguiranno durante tutta la serata.

Con il potenziamento dei servizi e l’arrivo del cane antidroga Keila voluti dall’amministrazione comunale, i controlli mirati alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e alla sicurezza urbana, sono divenuti servizi quotidiani volti ad aumentare la sicurezza percepita dai cittadini e alla repressione dei fenomeni di degrado urbano.