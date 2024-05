Detto in termini molto sintetici: sono giochi veloci, rapidi, come da traduzione letterale. Ma più nello specifico, cosa sono i quick games e perché piacciono così tanto? A questa e altre domande risponderemo in questo breve articolo.

Per saperne di più sull’argomento senza dubbio si può consultare il blog di settore quickgames.org che spiega ogni singolo gioco nel dettaglio. Ma per chi volesse una prima infarinatura generale sarà sufficiente leggere le prossime righe.

I quick games sono giochi a basso impiego temporale e massima resa in termini di divertimento e possibilità di vincere interessanti premi. Si trovano principalmente sulle piattaforme virtuali di giochi online e casinò digitali, ben evidenziati nell’apposita categoria.

Ne esistono di svariate tipologie e per tutti i gusti, da quelli a tema sportivo passando per quelli di avventura fino ai rompicapo e i giochi classici. Le differenze rispetto a un qualsiasi videogioco stanno nella rapidità con la quale si può iniziare e terminare la partita. Non è un caso, infatti, il nome quick games, ovvero giochi rapidi.

Basta un click per avviare il titolo e ancor meno per capire le dinamiche di gioco. Spesso descritto in poche righe, il gameplay intuitivo è la base di qualsiasi gioco rapido, a tal punto da non necessitare nemmeno della lettura. Al primo sguardo si capisce già qual è lo scopo del gioco e come si vince.

Proprio le vincite sono uno dei punti forti dei quick games, poiché sarà sempre possibile provare ad ottenere uno degli importi messi in palio. I quick games, infatti, possono restituire un moltiplicatore dell’importo giocato a ogni partita, variabile in base al titolo di riferimento. Se la fortuna sarà dalla tua parte, potrai ottenere un bel gruzzolo in pochi istanti di gioco.

Allo stesso modo sarà possibile giocare senza rischiare nulla, perché tutti i giochi rapidi prevedono anche una modalità di gioco gratuita senza iscrizione. Questa modalità si rivela assai utile per testare al meglio le funzionalità del prodotto e decidere, in un secondo momento, se iscriversi o meno.

Anche detti soft games, il successo di questi giochi si deve soprattutto alla possibilità di intrattenersi nei ritagli di tempo della vita quotidiana, come la pausa pranzo o il tragitto sui mezzi pubblici. I quick games, infatti, rendono al meglio da smartphone, dove la grafica leggera ma curata e il gameplay semplice e intuitivo favoriscono la fruizione.

Di certo c’è chi preferisce utilizzare il computer o il tablet, ma il vantaggio che si ha nell’utilizzo dello smartphone viene spesso amplificato da apposite app create per questo tipo di prodotti.

Non è raro, contestualmente, trovare quick games che girano agevolmente sul browser di sistema nella versione ottimizzata per dispositivi mobile. Si tratta di un’alternativa altrettanto valida che, inoltre, consente all’utente di risparmiare memoria sul disco pur avendo a disposizione centinaia di titoli differenti.

Per farlo basterà scegliere un qualsiasi sito di giochi online, aprire un conto gioco verificando la propria identità digitale e scegliere tra i numerosi titoli a disposizione. Tra i più famosi citati anche dagli esperti di aviatorcasino.info, ricordiamo Aviator, sviluppato da Spribe e innovatore assoluto del genere; Slingo Starburst e tutte le varianti del famoso gioco a estrazione numerica; o ancora TNT – Cash Before You Crash!, perfetto per coloro che prediligono l’adrenalina e la suspence.

Oltre a questi, sono diventati famosi nel tempo titoli che hanno preso ispirazione da videogames leggendari, come Goal Mine, ma anche Psycho Candies, Pizza Times e Candy Bar. Il consiglio è di provarne il più possibile nella modalità gratuita per trovare quello più adatto al proprio stile e al proprio gusto personale, così da avere la certezza di puntare tutto sul titolo giusto.