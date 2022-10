Polizia municipale, 15 nuovi agenti in servizio dal 2 novembre

PORDENONE – Mercoledì 2 novembre prenderanno servizio 15 nuovi agenti. Dallo stesso giorno verranno immediatamente inserito in un programma di formazione d’accesso che durerà tutto il mese di novembre fino al 2 dicembre, con lezioni teoriche in aula didattica del comando, formazione pratica, operativa e addestramento formale.

A conclusione del corso affronteranno gli esami di profitto, scritti ed orale, e poi inizieranno un paio di settimane di tirocinio per entrare poi a regime nei servizi.

Questa nuova iniezione di personale è oltremodo funzionale al programma di ristrutturazione generale del comando alla quale stiamo lavorando sul dal mio arrivo e che si attuerà definitivamente da gennaio subito dopo le festività natalizie e consentirà di aumentare significativamente la presenza sul territorio e raggiungere in maniera sistematica tutti i punti critici del territorio oltre alla programmazione di quei servizi preventivi di vigilanza che consentiranno di incidere significativamente sui livelli di sicurezza percepita da parte dei cittadini, prevenire manifestazioni devianti e contattare i fenomeni di micro criminalità ad oggi avvisati.

L’organico salirà quindi ad un totale di circa 60 unità in uniforme tra agenti, ispettori ed ufficiali, consentendoci di tornare a fare una idonea presenza anche in orario serale non appena il personale sarà armato.