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Pordenone 2027, la cultura diventa cura: un modello che guarda oltre l’anno da Capitale

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Non solo eventi, ma un’idea di città. È su questo presupposto che si fonda il percorso di Pordenone verso il 2027, anno in cui sarà Capitale italiana della Cultura: considerare arte e cultura non come ambiti separati, ma come motori trasversali di sviluppo, benessere e coesione sociale.

Tra i progetti più rappresentativi di questa visione c’è “La Cultura che Cura”, un programma pluriennale avviato nel 2025 e destinato a crescere nei prossimi due anni. Al centro, un cambio di paradigma: la cura non è solo trattamento sanitario, ma attenzione alla persona nella sua interezza, anche attraverso esperienze culturali, artistiche e relazionali.

L’iniziativa coinvolge una rete ampia di istituzioni sanitarie, scolastiche e sociali del territorio e si rivolge a pazienti, famiglie, operatori e studenti. Tra le pratiche attivate ci sono arteterapia, medicina narrativa e “prescrizione sociale”, un approccio innovativo che affianca alle cure tradizionali attività culturali pensate per migliorare il benessere psicofisico.

Le evidenze scientifiche, a partire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, confermano infatti che la partecipazione culturale contribuisce a ridurre stress e ansia, rafforzare le relazioni e sostenere i percorsi di cura lungo tutto l’arco della vita. In questa prospettiva, la cultura diventa uno strumento concreto di salute pubblica.

Il progetto è già operativo: nel 2025 sono partiti percorsi formativi per il personale sanitario e laboratori che mettono in relazione scuole, ospedali e biblioteche. Tra le esperienze più significative, il laboratorio di scrittura “Storie condivise”, che unisce studenti e ragazzi in cura, e le iniziative nate durante Pordenonelegge, capaci di trasformare la narrazione in strumento di crescita e consapevolezza.

Il calendario dei prossimi mesi conferma la vitalità del programma. Ad aprile arriva alla Biblioteca civica la mostra fotografica “La bellezza dell’imperfezione”, realizzata da adolescenti che affrontano o hanno affrontato malattie oncologiche. Un racconto potente di fragilità e forza, che sarà affiancato da incontri pubblici e momenti di approfondimento.

Seguiranno laboratori, attività di biblioterapia, musica nei luoghi di cura, percorsi teatrali e progetti dedicati ai disturbi alimentari, in un intreccio continuo tra cultura, educazione e welfare. Particolare attenzione è riservata ai giovani e alle situazioni di vulnerabilità, con l’obiettivo di costruire una comunità più inclusiva e consapevole.

Lo sguardo, però, va oltre il 2027. L’ambizione è lasciare un’eredità stabile: un modello in cui istituzioni sanitarie, culturali e sociali collaborino in modo strutturale, riconoscendo nell’accesso alla cultura un diritto e una componente essenziale della qualità della vita.

In questo senso, Pordenone non si limita a preparare un grande evento, ma prova a ridefinire il ruolo stesso della cultura: da cornice a infrastruttura del benessere collettivo.

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