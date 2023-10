Pordenone ArtandFood consegna il premio “Una vita una carriera”

PORDENONE – Cerimonia di premiazione molto sentita e partecipata quella di domenica 15 ottobre per la consegna del riconoscimento “Pordenone ArtandFood-Una vita, una carriera”, destinato anche quest’anno a un testimonial “esemplare” delle eccellenze del Friuli Occidentale nella promozione dei saperi, antichi e moderni, della buona tavola.

Vincitori del Premio 2023 Daniele Corte, detto Danêl, e la moglie Angelina Zecchini, già titolari della Trattoria “Ai Cacciatori” di Cavasso Nuovo, vero “tempio” della buona cucina del territorio, da oltre 30 anni ai vertici della categoria (segnalata con la chiocciola sin dalla prima edizione della Guida Osterie d’Italia di Slow Food), che solo qualche mese fa ha cessato, a malincuore, l’attività per raggiunti limiti di età, e di salute, del titolare, il vulcanico Danêl, regista e anima instancabile del bancone e della sala, in tandem con la maestria ai fornelli della signora Angelina.

Un locale che aprì i battenti nel 1992, ma la cui storia risale al 1977, subito dopo il terremoto del Friuli, quando il giovane Daniele Corte (classe 1951) si inventò, in un prefabbricato costruito a sue spese, una prima Osteria, che poi si trasformò nella Trattoria “Là di Danêl” (dall’altra parte del paese) ed infine, dopo una breve parentesi “di formazione” al Picaròn di San Daniele, subentrando alla gestione di un’osteria di parenti della moglie con vendita di tabacchi e “coloniali”, che diventò la nuova trattoria “Ai Cacciatori”.

Il Premio è stato consegnato alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni che hanno promosso il Festival della Qualità del Friuli Occidentale: Michelangelo Agrusti vice-presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Silvano Pascolo per ConCentro-Azienda speciale della Camera di Commercio, Morena Cristofori, Assessore alale Attività Produttive e Turismo del Comune di Pordenone. Recita la motivazione:

“Ai vertici della ristorazione di prossimità sin dalla sua nascita, per oltre trent’anni Daniele Corte e Angelina Zecchini hanno rappresentato un modo esemplare di accogliere il commensale, con una professionalità riconosciuta dalle più specializzate guide enogastronomiche, punto di orgoglio nella storia del Friuli Venezia Giulia.

Per la comunità del Friuli Occidentale, la trattoria ‘Ai Cacciatori’ di Cavasso Nuovo ha costituito un riferimento e uno stimolo costante, contribuendo in modo insostituibile alla crescita economica e produttiva dell’intera Destra Tagliamento”.

Una storia di dedizione, passione e successo, quella dei coniugi Danêl e Angelina (lei un’autodidatta in cucina, ma con l’istinto della vera cuoca nel sangue): “Ai Cacciatori” è stata per oltre 15 anni fra le migliori trattorie d’Italia per il Gambero Rosso, tra le prime 10 in Italia (insieme a “Devetak” di San Michele al Carso, unica altra friulana) e nelle guide di La Repubblica, mentre la Michelin le assegnava il Bib Gourmand, per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Una storia esemplare delle eccellenze del Friuli Occidentale, che Pordenone ArtandFood non poteva non omaggiare.

