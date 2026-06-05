Mariucci Maria Valvasori in Pighin

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il marito Lorenzino,
i figli Bruno con Marika e Annalisa con Alex,
i nipoti Elena, Andrea e Angelica, le sorelle,
la cognata, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 8 giugno alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Murlis ove la cara Mariucci
giungerà dalla Casa funeraria San Marco di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’A.I.L.
(Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma)
Domenica alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
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