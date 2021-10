Pordenone Calcio: i ramarri si aggiudicano il memorial Willi Gobbo

FIUME VENETO – Il Pordenone si è aggiudicato (6-0) la quinta edizione del memorial organizzato a Fiume Veneto in memoria di Willi Gobbo, cuoco, titolare del banco dei panini al Bottecchia e custode del Centro De Marchi, deceduto nel gennaio del 2016 nonché prezioso collaboratore anche della società fiumana.

Mister Rastelli lascia in tribuna Ciciretti, Falasco, Pasa, Pinato, Tsadjout e El Kaouakbi e schiera i suoi con il 4-3-1-2 lanciando dal primo minuto Stefani al centro della difesa, Onisa a centrocampo (ottima prova per l’ex Torino) e l’inedita coppia di attacco Butic-Sylla supportata dal trequartista Pellegrini. Nei fiumani in campo anche Centis fresco di lutto per la prematura perdita della madre Laura. Prima frazione sottotono per i ramarri che sciupano tanto con Butic. Il croato prima falisce un calcio di rigore esaltando le qualità del portiere Mirolo e poi si divora una rete ben servito da Sylla. Al 13′ la rete che sblocca il match con il tap in di Pellegrini dopo una conclusione di Onisa. Il raddoppio al 45′ con Valietti che in diagonale perfora Mirolo. La ripresa rispetto al primo tempo è piacevole. I ramarri vanno ancora in gol al 14′ con Sylla, al 26′ con Cambiaghi, al 32′ con Folorunsho e al 34′ con Mensah.

Il tabellino:

PORDENONE – FIUME VENETO BANNIA 6-0

GOL: 13′ pt Pellegrini, 45′ Valietti, 14′ st Sylla, 26′ Cambiaghi, 32′ Folorunsho, 34′ Mensah

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi (1′ st Fasolino); Valietti, Barison (1′ st Perri), Stefani, Chrzanowski (1′ st Sabbione); Kupisz (20′ st Zammarini), Petriccione (1′ st Misuraca), Onisa (20′ st Magnino); Pellegrini (20′ Folorunsho); Butic (10′ st Mensah), Sylla (20′ st Cambiaghi). All. Rastelli.

FIUME VENETO BANNIA (1° tempo): Mirolo (35′ De Col), Zonta, Vendrame (35′ Pizziol), Prampolini, G. Bortolussi, A. Bortolussi, Ndompatelo, Di Lazzaro, Centis, Alberti, Guizzo. All. R. Bortolussi.

FIUME VENETO BANNIA (2° tempo): Del Col, Sera, Buset (25′ Piani), Prampolini (25′ Milani), Imbrea, Dassiè, Iacono, Greatti, Marinelli, Mazzer, Furlanetto. All. R. Bortolussi.

NOTE: Ammoniti: nessuno. Espulsi: nessuno. Angoli 7-1. Recupero pt 0′; st 0′. Spettatori 200 circa.

P.G.