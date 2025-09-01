Pordenone Capitale Cultura 2027, incontro costruttivo

PORDENONE – “È stata una riunione fondamentale, costruttiva, significativa che, soprattutto, ci ha proiettati con una visione chiara e concreta al domani” così Alessandro Basso, Sindaco di Pordenone, a margine dell’incontro svoltosi presso il Municipio di Pordenone in vista di Capitale Italiana della Cultura 2027 con alcune tra le maggiori realtà del territorio.

“Ogni giorno che passa ci avvicina sempre più a questo grandioso appuntamento – prosegue il primo cittadino – pertanto dobbiamo necessariamente muoverci in maniera coordinata con i principali stakeholder del territorio. Si è trattato di un primo appuntamento da cui, però, è già emersa una volontà ben definita di muoversi in maniera coordinata”.

All’appuntamento erano presenti Confindustria Altoadriatico, Camera di Commercio Pordenone e Udine, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, ATAP, Pordenone Fiere, GSM, Confcommercio ASCOM Pordenone, Confcooperative Pordenone, BCC Pordenonese e Monsile, Promoturismo FVG, la Direzione Regionale attività produttive, l’Assessore alla Cultura Alberto Parigi con tutto lo staff comunale oltre alla Segretaria Comunale, avvocata Rigo, e agli Uffici comunali di Pordenone.

“La caratura dei partecipanti ci fa capire quanto questo obiettivo stia unendo le tante realtà territoriali. Sono particolarmente contento in quanto tutti abbiamo concordato sul fatto che il nostro traguardo non è il 2027, bensì gli anni a venire. Dobbiamo fare in modo che Capitale Italiana della Cultura diventi un volano per costruire la Pordenone del futuro sotto diversi punti di vista dove, oggi, siamo terreno vergine: dalla ricettività al turismo, per fare alcuni esempi. I nostri Uffici opereranno per costruire, nell’ambito della norma, un percorso che ci consenta di individuare un soggetto aggregatore in grado di gestire questa grande partita insieme al Comune di Pordenone, con grandi entusiasmo e determinazione” chiude il Sindaco Alessandro Basso.