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Pordenone è il capoluogo più virtuoso d’Italia: premiata da Legambiente per la gestione dei rifiuti

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – È Pordenone il capoluogo di provincia più “green” d’Italia nella gestione dei rifiuti. Il riconoscimento è arrivato oggi a Roma, dove Legambiente, nell’ambito della XXXII edizione di Comuni Ricicloni, ha premiato la città come miglior capoluogo italiano per il connubio tra un’elevata raccolta differenziata e una bassissima produzione di rifiuto secco residuo pro capite.

A ritirare il premio, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, è stato l’assessore all’Ambiente Mattia Tirelli. Pordenone ha preceduto Belluno e Nuoro, confermandosi anche il comune più virtuoso del Friuli Venezia Giulia.

A fare la differenza sono i numeri: la raccolta differenziata ha raggiunto l’85,1%, mentre il rifiuto secco residuo si è fermato a 68,4 chilogrammi per abitante all’anno, ben al di sotto della soglia dei 75 chilogrammi fissata da Legambiente per l’accesso alla categoria dei Comuni “Rifiuti Free”. Un risultato che conferma il modello pordenonese come una delle migliori esperienze nazionali nell’ambito dell’economia circolare.

«Il premio ricevuto certifica l’eccellenza di Pordenone nella gestione del riciclo e dell’economia circolare ed è motivo di grande soddisfazione per tutta la città», commenta l’assessore Tirelli. «È un traguardo che nasce dall’impegno quotidiano dei cittadini, che dimostrano un forte senso civico attraverso una raccolta differenziata attenta e responsabile, e dal lavoro del personale di GEA, che assicura un servizio efficiente e di qualità. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento».

L’assessore sottolinea inoltre come il sistema adottato abbia consentito di ottenere risultati ambientali di rilievo mantenendo una tariffa per il servizio tra le più contenute a livello nazionale.

Il riconoscimento rappresenta anche uno stimolo a proseguire nel percorso intrapreso. Tra gli obiettivi dell’amministrazione figurano infatti la realizzazione del nuovo ecocentro e il costante miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti, con l’intento di aumentare ulteriormente l’efficienza del servizio, rafforzare le economie di scala e continuare a contenere i costi per cittadini e imprese.

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