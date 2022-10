Pordenone, ingaggiato il difensore Matteo Bruscagin

PORDENONE – Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Matteo Bruscagin. Il calciatore, classe ‘89, ha firmato un contratto annuale, con scadenza giugno 2023.

Bruscagin, originario di Milano, può ricoprire tutti i ruoli della retroguardia: negli anni si è messo in evidenza, principalmente in Serie B (225 presenze, a cui se ne aggiungono 91 di C), sia sulle corsie laterali che da centrale.

Nell’ultimo triennio Bruscagin ha vestito la maglia – e indossato in più occasioni la fascia di capitano – del L.R. Vicenza, mentre in precedenza è stato un punto di riferimento del Venezia e del Latina.

Nel marzo 2019 Bruscagin si è laureato all’Università di Milano-Bicocca in Marketing, Comunicazione aziendale e mercati globali.