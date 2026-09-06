Pordenone Pedala, una domenica da record: in sella oltre 5 mila partecipanti

PORDENONE – Una distesa di biciclette ha attraversato questa mattina Pordenone e i comuni del territorio per la 56ª edizione della Pordenone Pedala, la tradizionale manifestazione cicloturistica che anche quest’anno ha richiamato migliaia di appassionati. Sono stati oltre 5 mila i partecipanti che hanno scelto di trascorrere la domenica in sella, trasformando strade e piazze in un lungo serpentone colorato.

Fin dalle prime ore della mattina l’area della partenza si è riempita di ciclisti di ogni età: gruppi di amici, famiglie, società sportive e semplici appassionati si sono ritrovati per una delle manifestazioni più attese dell’autunno sportivo pordenonese. Un appuntamento che, edizione dopo edizione, è riuscito a mantenere intatto il suo carattere popolare, mettendo insieme chi pedala per passione e chi, più semplicemente, cerca una domenica diversa da trascorrere all’aria aperta.

Il colpo d’occhio è stato quello delle grandi occasioni. Migliaia di biciclette in movimento, maglie dai colori più diversi e un continuo viavai lungo il percorso hanno accompagnato la mattinata, con il pubblico che ha assistito al passaggio dei partecipanti nei diversi centri attraversati dalla manifestazione.

La Pordenone Pedala non è infatti una gara nel senso tradizionale del termine: il suo spirito è quello della festa e della partecipazione. Il ritmo può essere quello dell’agonista così come quello della famiglia che decide di pedalare senza fretta, godendosi il percorso e il paesaggio. Ed è proprio questa formula a spiegare una longevità arrivata ormai a 56 edizioni.



Tra i partecipanti anche tantissimi pordenonesi, insieme a ciclisti arrivati dai comuni della provincia e da fuori territorio. Una presenza numerosa che conferma la capacità della manifestazione di andare oltre la dimensione puramente sportiva e di diventare, almeno per una mattina, un appuntamento collettivo per l’intera comunità.

A fare da cornice alla pedalata anche il lavoro dei volontari e di tutti coloro che hanno contribuito alla macchina organizzativa: assistenza lungo i percorsi, sicurezza, ristori e accoglienza hanno permesso ai partecipanti di vivere la giornata con la necessaria tranquillità.

Anche il sindaco Alessandro Basso ha partecipato alla partenza della Pordenone Pedala.

«Oggi Pordenone – dichiara il sindaco Alessandro Basso – ci restituisce l’immagine di una città viva, colorata e capace di ritrovarsi. Il sole che accompagna questa giornata accende i colori delle maglie della Pordenone Pedala, accanto a quelle di Capitale italiana della Cultura e delle Giornate dello Sport: segni diversi di una comunità che partecipa e di una città estremamente viva. Ogni anno questa manifestazione riesce a superarsi e a riportare tante persone insieme in questa piazza per attraversare il nostro territorio. Ringrazio il presidente Luigi Tomadini e tutti coloro che, con il loro impegno, contribuiscono alla sua realizzazione. Pedalare insieme significa anche riscoprire le radici della pordenonesità, della nostra terra e delle nostre tradizioni».

E così, ancora una volta, Pordenone Pedala ha portato la bicicletta al centro della domenica pordenonese, con un messaggio semplice e immediato: stare insieme, pedalare e riappropriarsi delle strade e del territorio a ritmo di bicicletta.

Con più di 5 mila persone in sella, la 56ª edizione consegna agli organizzatori un bilancio di grande partecipazione e a Pordenone una mattinata di sport, socialità e festa. Un appuntamento che, dopo oltre mezzo secolo, continua a trovare nel popolo delle due ruote un pubblico affezionato e numeroso.