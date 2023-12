Prossimo il bando per la gestione del bar in piazza a Torre

PORDENONE – Il quartiere di Torre è una delle aree più vive e dinamiche di Pordenone. Piazza Lozer è punto di riferimento per il quartiere soprattutto da quando vi è stato portato il mercato rionale a Km Zero. Nella piazza hanno lavorato per molti anni i gestori del Bar Agorà, poi passato ad altra gestione per ragioni di anzianità. L’ultimo titolare, impossibilitato a fare fronte alle spese dopo una serie di vicissitudini, ha riconsegnato le chiavi del locale al Comune di Pordenone, proprietario dell’immobile.

Per questo il Comune lancerà presto un bando con dei criteri molto selettivi per consentire a chi lo gestirà di avere il giusto guadagno, ma anche di offrire qualcosa di qualità agli abitanti di Torre e magari far venire qualcuno da fuori. «Non un bar qualsiasi – puntualizza il sindaco Alessandro Ciriani – ma un locale che sappia mettere in vetrina le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, che abbia un servizio cordiale e cortese. Confidiamo quindi che nei prossimi mesi si possa riaccendere quella vetrina su piazza Lozer, offendo alla comunità sia il servizio di bar che una piacevole occasione in termini di luogo d’aggregazione».

Per questo bar l’Amministrazione punta dunque sulla qualità. È quanto sostiene l’assessore al commercio Elena Ceolin. «All’interno del bando è previsto un punteggio più alto per la professionalità del gestore, per la qualità del menù, la freschezza e stagionalità dei prodotti, soprattutto se a Km Zero. L’affitto per l’attività sarà calmierato, mentre altri punteggi riguarderanno le offerte migliorative, quali ad esempio gli orari di apertura, il servizio durante le giornate di festa e l’ampliamento del dehor, lo spazio che si affaccia sulla piazza».