Pordenone, presentata la nuova giunta Ciriani: 4 uomini e 4 donne

PORDENONE – Una giunta che deve ragionare come squadra e non per singoli assessorati. E’ questo l’elemento che, a giudizio del confermato (con oltre il 65% dei consensi) sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, deve caratterizzare il nuovo esecutivo comunale.

La nuova giunta (4 uomini e 4 donne) è stata presentata questa mattina, 11 ottobre, nella sala Missinato del municipio cittadino.

Questi i nomi e gli incarichi.

Sindaco Alessandro Ciriani

Politiche per il personale, Politiche di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Vicesindaco Emanuele Loperfido

Finanze bilancio e tributi, Commercio-Suap, Polizia locale e Politiche per la sicurezza, Protezione civile, Autorizzazione e controlli in materia di inquinamento acustico.

Assessore Cristina Amirante

Urbanistica, Mobilità, trasporti e viabilità, Difesa del territorio, Coordinamento alle grandi progettazioni e opere, Bandi Europei e Rigenerazione urbana.

Assessore Alberto Parigi

Cultura, Politiche giovanili, Istruzione, formazione, formazione permanente ( Asili nido e Scuola materne), Università, Grandi eventi e Promozione della città.

Assessore Monica Cairoli

Ambiente, verde, ecologia, Orti sociali urbani, Recupero ambientale del Noncello, Mitigazione cambiamenti climatici, Ciclo integrato delle acque.

Assessore Walter De Bortoli

Sport, Farmacie comunali, Servizi demografici, elettorali, statistici e cimiteriali, Controlli interni di legittimità e trasparenza, Semplificazione amministrativa, Sistemi informativi, Pro loco – Tempo libero.

Assessore Andrea Cabibbo

Servizi tecnici, OO.PP. (esclusa la viabilità), Edilizia pubblica, Manutenzione impianti, Patrimonio pubblico e demanio, Impiantistica sportiva.

Assessore Guglielmina Cucci

Politiche sociali ( interventi a sostegno delle famiglie, della prima infanzia, dei bambini, dei giovani, degli anziani, politiche dell’immigrazione e del dialogo interreligioso e politiche della cooperazione), Servizi sociali comunali e Ambito distrettuale, Rapporti con l’ASP Umberto I° e altre residenze a carattere protetto e assistenziale, Rapporti con l’Azienda Sanitaria Ospedaliera, anche nel merito della realizzazione del nuovo ospedale e della Cittadella della salute, Pari opportunità.

Assessore Samantha Miot

Attività produttive; politiche di sviluppo economico, industriali e artigianali, Agricoltura e Consorzio di bonifica, Turismo cittadino e dell’area vasta, Affari generali e istituzionali, Affari legali, Politiche per il benessere animale, Politiche europee.

La prima riunione (informale) della giunta è in programma martedì 12 ottobre; la prima, ufficiale, giovedì 14 ottobre.