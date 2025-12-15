5.5 C
Pordenone
martedì , 16 Dicembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Pordenone saluta il Questore Giuseppe Solimene

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Si è svolta nella Sala Consiliare del Municipio di Pordenone la cerimonia di saluto istituzionale al Questore Giuseppe Solimene, che conclude il proprio servizio per raggiunti limiti di età.

Alla presenza delle autorità civili, militari e delle principali realtà istituzionali del territorio, il Sindaco Alessandro Basso ha voluto rendere omaggio a una figura che ha saputo interpretare il proprio ruolo con equilibrio, discrezione e profondo senso delle istituzioni.

“In una città come Pordenone – ha dichiarato il Sindaco – il fattore umano è determinante. Qui i problemi si affrontano anche con una telefonata, con un confronto diretto, con la capacità di collaborare quotidianamente mettendo sempre al centro i cittadini. Il Questore Solimene ha saputo incarnare pienamente questo approccio, scegliendo una presenza autorevole ma mai sopra le righe, capace di farsi riconoscere per il valore del suo operato”.

Il Sindaco ha sottolineato come la partecipazione ampia e qualificata alla cerimonia rappresenti il segno tangibile del lavoro svolto dal Questore a Pordenone e del rispetto conquistato nel corso di una carriera costruita con competenza e responsabilità.

“Non si diventa Questori per caso – ha aggiunto – e non si arriva a Pordenone per caso. Quella che si chiude è una carriera professionale di alto profilo, frutto di scelte, codici professionali e valori coltivati nel tempo”.

Nel suo intervento, il Sindaco ha poi richiamato il ruolo centrale delle istituzioni nella “presa in carico collettiva” delle nuove sfide sociali, in particolare quelle che riguardano i giovani, la sicurezza, l’educazione e il cambiamento della società contemporanea.
Un impegno che passa dalla capacità di coniugare prevenzione, educazione e, quando necessario, intervento repressivo, in un’azione coordinata tra tutte le istituzioni.

“Pordenone – ha concluso Basso – è una città che cambia, una città che oggi è Capitale della Cultura e che guarda al futuro con responsabilità. In questo percorso, l’esempio lasciato dal Questore Solimene rappresenta un’eredità preziosa per tutti noi, per gli uomini e le donne delle istituzioni e per le nuove generazioni”.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.