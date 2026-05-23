Tip Maison cresce ancora: nuova apertura nel cuore della città

PORDENONE – Una storia di talento, coraggio e visione imprenditoriale che continua a crescere. TIP MAISON inaugura la sua nuova sede in Corso Vittorio Emanuele 21, confermando il forte legame con il centro cittadino e una crescita che ormai guarda ben oltre i confini locali.

A guidare il brand sono Cristiana Madaro e il figlio Davide Musolla, fondatori di una realtà giovane e dinamica che, negli anni, ha saputo distinguersi per creatività, stile e capacità di innovare. Un percorso costruito con passione e determinazione, che oggi porta TIP MAISON a consolidare la propria presenza nel cuore della città, diventando un punto di riferimento apprezzato anche a livello nazionale.

“Il nuovo spazio – sottolinea l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto – rappresenta non solo un investimento importante, ma anche il simbolo di un’impresa che ha scelto di credere nel territorio, contribuendo alla vitalità economica e commerciale del centro urbano”.

L’Amministrazione comunale ha espresso orgoglio e soddisfazione per il percorso del brand, rivolgendo a Cristiana Madaro e Davide Musolla i migliori auguri per un futuro professionale ancora più ricco di successi e traguardi.