“Pordenoneartandfood”, dal 13 al 15 ottobre creatività Friuli Occidentale

PORDENONE – Si avvicina il momento in cui Pordenone ArtandFood scoprirà il programma della sua 4^ edizione, già annunciata in città dal 13 al 15 ottobre 2023, con la precisa intenzione di mettere sotto la lente, e sulla tavola, la qualità e la creatività del Friuli Occidentale in tema di prodotti e professionisti del gusto.

La kermesse, che sarà presentata in conferenza stampa martedì 26 settembre alle 12 a Pordenone in Palazzo Montereale Mantica, è promossa da ConCentro – Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine con il Comune di Pordenone, in sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG e realizzata in collaborazione con un’ampia rete di Associazioni di categoria e di settore, aziende, produttori ed esperti, nel campo sia del “food” sia in quello delle arti e della comunicazione, con un occhio di riguardo anche alla promozione turistica del pordenonese.

Questo obiettivo infatti è al centro dell’azione del festival, supportato anche dal marchio Pordenonewithlove di ConCentro, che, grazie alle sinergie con gli Enti camerali e di marketing territoriale dei Paesi contermini, sta conducendo un’operazione di diffusione e scambio di buone prassi in area transfrontaliera, che già sta portando i primi importanti successi.

È infatti solo di qualche settimana fa l’applaudita (e gremita) partecipazione alle Giornate della Cucina Alpe Adria di Klagenfurt con l’evento dal titolo “Pordenone! Una serata italiana”, che ha visto al centro la cucina creativa dello chef Terry Giacomello, friulano della pedemontana pordenonese, tra i più innovativi della sua generazione, affiancato da alcune eccellenze della Destra Tagliamento (i panificati del pasticciere Luca Diana e il vino dell’azienda Perleo di Spilimbergo).

Un successo per il quale Cristiana Basso, direttore di ConCentro e vice segretario della Camera di Commercio di Pordenone Udine, presente in veste istituzionale alla serata, ha espresso grande soddisfazione:

«L’evento Pordenonewithlove a Klangenfurt, organizzato grazie alla collaborazione dell’Ente per il turismo della Carinzia, ha rappresentato una valida occasione per raccontare la provincia di Pordenone attraverso le sue peculiarità storiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche, oltre che per promuovere il portale di marketing territoriale pordenonewithlove.it, ricco di informazioni utili a chi volesse soggiornare nel nostro territorio. Naturalmente la serata ha dato spazio anche per presentare ed invitare a seguire Pordenone ArtandFood 2023 il prossimo ottobre.»

L’attenzione della stampa carinziana, presente alla cena di Klagenfurt insieme a esperti, opinion leader enogastronomici e del turismo, proseguirà anche nei prossimi giorni, concentrandosi proprio sull’imminente edizione di Pordenone ArtandFood 2023: una troupe della Tv austriaca ORF sarà infatti nella città del Noncello e nel pordenonese per girare un servizio dedicato alle tematiche del festival e ad alcuni dei suoi protagonisti, per il seguitissimo programma “Servus, Srecno, Ciao”, che da oltre 20 anni promuove il meglio del territorio transfrontaliero tra Carinzia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia.