Pordenonelegge, premiati i vincitori di “Vetrine in giallo”

PORDENONE – Questa mattina, 16 settembre, a Palazzo Montereale Mantica si è tenuta la premiazione del concorso “Vetrine in Giallo”.

Il Contest, quest’anno alla sua VII edizione, a cura di Associazione Sviluppo e Territorio e Ascom – Confcommercio Pordenone, è rivolto come ogni anno a tutti i negozi e pubblici esercizi della città.

Sono una trentina le attività commerciali che hanno partecipato allestendo le proprie vetrine con il colore della manifestazione, il giallo, i libri e le piume, simbolo di leggerezza in questa edizione di Pordenonelegge 2023.

Tre i premi in palio: due decretati dalla Giuria – LA VETRINA PIU’ BELLA e LA VETRINA PIU’ LEGGERA e il premio del Pubblico, assegnato attraverso il numero di like ottenuti dalle foto pubblicate sul profilo INSTAGRAM di @centroanchio_pordenone.

Oltre alle targhe i vincitori hanno ricevuto anche un presente offerto dal Consorzio DOC Friuli con una selezione di vini delle aziende associate.

Menzione d’onore allo spazio UNICEF che devolverà il ricavato della vendita delle bellissime PIGOTTE GIALLE NERE “amiche della cultura e della solidarietà” per il diritto all’istruzione di tutti i bambini e bambine del mondo.

La giuria ha decretato il negozio Falconeri, in C.so Garibaldi, LA VETRINA PIU’ BELLA. Una vetrina che anticipa l’inverno con prodotti in cachemire e la piuma protagonista sia nell’allestimento ma anche come caratteristica principale dei prodotti in vendita.

Il premio LA VETRINA PIU’ LEGGERA è stato, invece, assegnato a Bakhoor profumeria artistica, sempre in C.so Garibaldi, che ha realizzato un allestimento sofisticato e “fluttuante” come le fragranze esclusive proposte.

La foto più votata sulla pagina instagram di @centroanchio_pordenone, con più di 600 like, è stata quella di Borgo 13, ristorantino e bar che ha inaugurato da pochi giorni in Via Borgo Sant’Antonio 13.

L’elenco delle attività commerciali che hanno partecipato:

ASSINAONIS

BAKHOOR

BLONDIES

BORGO 13 BISTROT

BORTOLUS IMMOBILIARE

CUCINA 33

FALCOMER ABBIGLIAMENTO

FALCONERI

FARMACIA ALLA FEDE

FERRONATO

FIELMANN

G CONCEPT

GHEELE

GIOIELLERIA BISCONTIN

IL POSOCCHINO

LA VECIA OSTERIA DEL MORO

MASCHERIN

MAZZINI 47

OTTICA CAPELLO c.so Garibaldi

OTTICA CAPELLO p.zza XX Settembre

PAOLA ZUIN VENEZIA

PERATONER

UBIK PORDENONE

URIO CASA DEL TORTELLINO

VERT CUCINA AL NATURALE

VISIONOTTICA PERUZ

WAS CONCEPT STORE

Tutte le foto delle vetrine in gara sono pubblicate e visionabili nella pagina Instagram di @centroanchio_pordenone.