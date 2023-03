Presentato progetto riqualificazione Borgomeduna

PORDENONE – È stato presentato durante un incontro pubblico il progetto di riqualificazione del quartiere di Borgomeduna, storica porta d’accesso a Pordenone e bisognoso di un restyling funzionale ed estetico. L’idea di riqualificare quest’area della città e di realizzarne la piazza, promessa da decenni ma mai concretizzata, era stata manifestata già prima della pandemia.

Ora che i tempi sono maturi e che si stanno portando a termine i necessari rilievi, viene mostrata ai cittadini una proposta, un bozzetto di come potrebbero risultare la nuova piazza, i marciapiedi, la pista ciclabile e i nuovi parcheggi.

​Oltre 250 le persone presenti all’incontro ospitato nella sala parrocchiale di Borgomeduna per ascoltare, porre domande e proporre idee ai due progettisti, gli architetti Magenta e Bove, e all’amministrazione comunale.

Il progetto, il cui primo lotto vedrà la luce grazie all’aggiudicazione di un bando da 3,5 milioni di euro, prevede la realizzazione della piazza, che sorgerà al posto dei ruderi tra via Udine e via Nuova di Corva, ampia 1000 mq, con numerosi alberi che fungeranno da barriera e recinzione ideale per nascondere la viabilità circostante.

L’intento è di rendere la piazza una quinta vegetale, una corte verde, come accogliente luogo di aggregazione e socialità per il quartiere. Su di essa, di fronte al lato lungo alberato, sarà realizzata una cortina con funzione estetica, illuminabile la sera, per rendere lo spazio di aggregazione più suggestivo.

Qui sarà possibile ospitare anche un piccolo mercato, dei gazebo, un tavolo da ping-pong per le attività dedicate ai più giovani, o delle installazioni artistiche. Si stima che dei mille mq di superficie, 700 saranno di pavimentazione e 300 di verde. A seconda del budget tale proporzione potrà variare.

​

Il progetto intende riqualificare anche la zona della osteria Ai Travi attraverso la realizzazione di una “piazzetta” di 200 mq, spazio contenuto ma storicamente identitario per gli abitanti del quartiere di Borgomeduna, in cui potrebbe essere realizzato un dehor.

Inoltre via Meduna, che passa accanto al locale, almeno fino a via Carpaccio potrebbe divenire a senso unico in uscita (in prossimità della rotonda) rendendo più sicura e tranquilla la frequentazione del luogo. Secondo il progetto sarà realizzata una ciclabile per collegare via Udine con viale Martelli e via San Giuliano, mettendo in sicurezza i ciclisti in entrata e in uscita da Pordenone.

È previsto anche un servizio di bike sharing presso il nuovo parcheggio in via Mantegna, cosicché sarà possibile per gli automobilisti lasciare le auto, prendere una bicicletta e partire verso il centro città. Altri 25 parcheggi sorgeranno in via Udine, 50 in via Canaletto (in una seconda tranche di lavori e finanziamenti, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime).

​

Molti cittadini sono intervenuti per avere chiarimenti sul numero di parcheggi pensati fino ad ora, sul percorso della pista ciclabile, sulla riqualificazione dei negozi che si affacciano sulla rotonda, su quella prevista per via Mantegna e via Canaletto, sulla necessità di mettere in sicurezza i marciapiedi di alcune strade. Bilancio positivo – quindi – per questo primo incontro, indispensabile per iniziare a formulare alcuni ragionamenti assieme alla gente, considerando pareri e consigli.