Primavera a Pordenone 2024: circa duecento eventi

PORDENONE – Ritorna la “Primavera a Pordenone”, kermesse promossa dal Comune di Pordenone che, in questa edizione 2024, propone un ricco calendario di rassegne musicali e culturali, appuntamenti, eventi sportivi e iniziative dedicate ai bambini, che animeranno le piazze e le vie della città.

L’evento, che si terrà dal 21 marzo al 20 giugno è stato presentato alla presenza del sindaco Alessandro Ciriani, del vicesindaco e assessore a cultura e grandi eventi Alberto Parigi e delle numerose associazioni del territorio che collaboreranno alla buona riuscita di questo importante contenitore culturale.

Anche per la Primavera si è scelto un format che, come per l’Estate e il Natale a Pordenone, intende promuovere la città non solo sotto il profilo culturale, ma anche turistico e ambientale. La kermesse sarà caratterizzata da tanta musica, teatro, cinema, arte, letteratura, poesia, visite guidate, laboratori didattici.

«Anche quest’anno la Primavera a Pordenone si caratterizza per essere un contenitore culturale di altissimo livello – spiega il sindaco Alessandro Ciriani – reso ancor più interessante grazie alla sua versatilità. Abbiamo voluto infatti animare Pordenone con duecento eventi che spaziano dalla cultura al tempo libero, dalle attività ricreative allo sport.

Una miriade di eventi che coinvolgeranno l’intero territorio cittadino, toccando le strutture culturali, il teatro Verdi, i luoghi di aggregazione, gli auditorium, le piazze, i parchi e le aree verdi, facendo riscoprire ai pordenonesi e a chi viene da fuori una città accogliente, attrattiva e moderna».

Gli eventi si rivolgeranno al vasto pubblico con particolare attenzione a bambini e famiglie.

Alla Biblioteca di Torre si svolgeranno gli apprezzatissimi laboratori creativi per bambini da 5 a 10 anni Aspettando Pasqua, mentre in Biblioteca civica e in quelle di quartiere sono previsti numerosi appuntamenti per i più piccoli con le fiabe (0-6 anni), e con le letture inclusive ad alta voce Piccole parole di carta senza barriere (3-6 anni).

Il 24 marzo, nel Chiostro della Biblioteca, si terrà la Festa in blu, un momento di gioco e di laboratori per bambini, con mosaicisti, clown e scout, organizzato dalla Fondazione Bambinieautismo Onlus.

Domenica 12 maggio, tutti i bambini saranno attesi in piazza XX Settembre per le divertenti attività organizzate da Melarancia per la XXI° giornata del gioco itinerante, quando in piazza si daranno appuntamento ben 10 Ludobussi coloratissimi, provenienti da tutta Italia.

Infine, dal 4 maggio al 2 giugno, Melarancia presenta presso il Paff! la rassegna Fiabaliberatutti, con una mostra di illustrazione per l’infanzia e, durante tutto il mese, una serie di incontri su educazione, bambini e pedagogia.

In occasione delle vacanze di Pasqua, la Sezione Ragazzi della Biblioteca rimarrà aperta le mattine del 28 e 29 marzo.

In fatto di mostre, fino al 4 aprile al Museo Civico d’Arte si potrà visitare “La città diffusa.

Pordenonesi nel mondo e studenti del Liceo Artistico Galvani”. Dal 6 aprile al 5 maggio presso la sede della SOMSI a Palazzo Gregoris sarà ospitata la mostra “Borse, ombrelli e bastoni d’epoca, Giovanetti 1874 – 2014. 140 anni di attività a Pordenone” a cura della Proloco Pordenone, in collaborazione con il Comune e la Società Operaia.

Dall’11 maggio al 9 giugno Palazzo Gregoris, sede della SOMSI accoglie la mostra “100 volte Bottecchia” nel centenario della vittoria del ciclista pordenonese al Tour de France del 1924: una mostra dedicata al campione, alle sue imprese eroiche e al periodo storico in cui visse, con l’esposizione di bicilette, maglie, stampe, riviste, manifesti e materiale fotografico dell’epoca.

Al Paff! si potranno visitare le mostre “Chris Ware. La prospettiva della memoria” e quella sulle illustrazioni di Joan Mundet che raccontano le avventure del Capitano Alatriste, protagonista della saga dello scrittore spagnolo Arturo Pérez-Reverte, celebrato dalla rassegna monografica Dedica Festival.

In Galleria Harry Bertoia sarà aperta fino al 19 maggio la mostra “Racconti di terra e di fiume. Guerrino Dirindin, le sue opere, il Noncello”.

Inoltre, nella sala espositiva della Biblioteca Civica, dal 18 aprile al 18 maggio verranno esposte le opere degli studenti del biennio dell’Istituto Galvani e, dal 24 maggio al 15 giugno sarà allestita “Noi la Felicità”, mostra curata dal CRO di Aviano e dall’Istituto Flora che raccoglie gli elaborati degli studenti degli Istituti superiori di Pordenone e delle scuole in ospedale, ispirati dalla lettura del libro di Marco Balzano “Cosa c’entra la felicità”. Sempre in Biblioteca si terranno anche eventi culturali, presentazioni di libri e mostre come quella realizzata in occasione del Giorno del Ricordo.

​

E non finisce qui. Infatti tutte le domeniche pomeriggio sono previste visite guidate per i bambini e le loro famiglie, sia a Palazzo Ricchieri che al Museo Archeologico di Torre. L’attenzione è concentrata sui laboratori Alla scoperta del Neolitico, sulla Donna nell’arte, Alla ricerca del reperto perduto e su Cappe, calzamaglie e cappelli.

Inoltre, in occasione delle vacanze pasquali, l’Amministrazione comunale riproporrà ai bambini dai 6 ai 10 anni la Pasqua al Museo, due giorni da trascorrere al Museo d’arte di Palazzo Ricchieri, divertendosi e acquisendo qualche curiosità in più sulle collezioni museali cittadine. Durante ogni giornata si approfondirà un tema diverso con attività creative, visite guidate, giochi e laboratori didattici.

​

Per quanto riguarda il teatro, ricco è il cartellone primaverile del Teatro Verdi. In calendario per la Primavera c’è anche I teatri delle gioventù, un progetto portato avanti da Ortoteatro e dalla Scuola Sperimentale dell’Attore, che si rivolge a bambini, adolescenti e giovani adulti e che, attraverso spettacoli interattivi e d’impatto emotivo, intendono attrarre i giovani in teatro con linguaggi innovativi e temi a loro vicini.

Oltre ai singoli eventi, la Primavera si compone di numerose rassegne culturali: dal 16 al 23 marzo si parte con il Dedica Festival, incentrato quest’anno sulle opere dello scrittore e giornalista Arturo Pérez-Reverte; dal 28 marzo al 18 aprile in Biblioteca sarà la volta di Fuorigioco. Libri, idee, autori, rassegna letteraria curata dal Circolo Eureka dedicata agli autori “irregolari”, scomparsi, scomodi o dimenticati. Dal 10 al 14 aprile avrà luogo il Pordenone Docs Fest con Le voci dell’inchiesta, mentre fino al 28 marzo si terrà Aspettando il Festival. Dal 4 al 31 maggio si terrà la 15° edizione di Terraè 2024, mentre dal 12 al 22 giugno PordenonePensa proporrà vari incontri con importanti personaggi della cultura del nostro Paese.

In Biblioteca poi si terranno anche diversi eventi culturali per adulti: interessanti resoconti di viaggio in Argentina, Etiopia del Nord e Tibet, presentazioni di libri ed incontri di lettura del gruppo English Book Club.

Sarà la volta anche delle rassegne musicali: dal 20 aprile al 10 maggio si terrà la Segovia Guitar Week, dal 30 maggio al 9 giugno Jazzinsieme e ancora l’ExConventoLive, il Polinote Music Festival, il Festival del Clarinetto e Pordenone Fa Musica. Infine, uno spazio di tutto rilievo è rappresentato dalla Residenza primaverile della Gustav Mahler Jugendorchester con alcuni straordinari concerti al Teatro Verdi.

«Accanto ai format dell’Estate e del Natale a Pordenone – spiega il vicesindaco e assessore alla cultura Alberto Parigi – abbiamo voluto creare anche la Primavera perché rappresenta un periodo densissimo di appuntamenti e rassegne di grande valore che altrimenti sarebbero stati esclusi dalla promozione.

Li abbiamo quindi inseriti in un unico cartellone per promuovere la cultura cittadina nel suo complesso. Tante le iniziative e i festival in programma, tra i quali spiccano Dedica, Fuorigioco, Pordenone doc fest, PordenonePensa, Terraé, oltre a tanta musica e ad eventi aggregativi per i cittadini di tutte le età.

​

Diversificate sono anche le proposte per il tempo libero. Il 23 e 24 marzo si inizia con le Giornate Fai di Primavera, durante le quali sarà possibile visitare alcuni luoghi della nostra città normalmente inaccessibili al pubblico. Un’occasione unica per scoprire i tesori nascosti di Pordenone.

Come da tradizione, il 25 aprile sarà organizzata la Fortajada al parco San Valentino, dal 3 al 5 maggio si svolgerà in centro città il Mercato Europeo “Pordenone chiama Europa 2024”, mentre il 18 e 19 maggio si terrà la Festa di San Valentino nell’omonimo parco, con la partecipazione di associazioni, gruppi sportivi, volontari e hobbisti.

Previste anche le consuete celebrazioni cittadine per la festa della Liberazione, la festa della Repubblica e la processione del Corpus Domini, mentre il 15 e il 16 giugno ci sarà la Festa sul Nonsel. Durante gli eventi istituzionali del 25 aprile e del 2 giugno la Filarmonica Città di Pordenone si esibirà con i suoi apprezzatissimi concerti itineranti per le vie del centro.

​

Ampio spazio anche alle iniziative sportive: il 23 e 24 marzo si comincia alla grande con il 40° Trofeo Villanova di judo, dal 29 marzo al 1° aprile sarà la volta del Gallini Cup e del Cornacchia World Cup, famosi tornei di calcio e pallavolo che coinvolgono le migliori formazioni giovanili nazionali e internazionali.

Il 13 aprile si svolgerà la festa di riapertura di Sport nei parchi, contenitore che valorizza la palestra a cielo aperto dei parchi cittadini e che ogni weekend, fino a settembre, organizzerà attività sportive e aggregative per persone di tutte le età. Il 19 maggio si terrà presso l’Auditorium Concordia il XX° concorso Pordenone Danza, preceduto da alcuni stage di danza e laboratori coreografici.

Dal 7 al 9 giugno, in occasione dei 100 anni della vittoria di Ottavio Bottecchia al Tour de France, avranno luogo una serie di eventi sportivi presso il velodromo che porta il nome del ciclista pordenonese d’adozione, oltre ad una mostra presso i locali della SOMSI e ad una pedalata commemorativa nei luoghi che parlano del campione, sia in città che nel territorio.

Si svolgeranno anche il 28° Trofeo internazionale di Arti Marziali Città di Pordenone-PNFC, i play off del Volley Prata, il 41° Torneo nazionale di Dama, il 22° giro ciclistico del Friuli Venezia Giulia Juniores, la celebrazione del 60° anniversario di Hockey su pista con il relativo convegno e il Torneo internazionale di calcio femminile Donna Cup a cura del Centro Sportivo Italiano.

​

Una delle novità di quest’anno è rappresentata dalla proiezione degli Europei di calcio UEFA sul maxischermo. Infatti il 15 e il 20 giugno sarà possibile assistere in piazza ai primi match che vedono l’Italia contro l’Albania e la Spagna, per tifare tutti assieme per gli Azzurri.

Dichiara l’assessore allo sport Walter De Bortoli non, presente alla conferenza perché all’estero per un evento sportivo internazionale: «Ancora una volta prevale la collaborazione tra gli assessorati comunali nell’organizzazione della Primavera a Pordenone. Lo sport è protagonista e partecipa a questa importante kermesse con eventi di altissimo livello, come i tornei internazionali Cornacchia-Gallini, che coinvolgono 4 continenti, 27 Paesi e più di 3 mila partecipanti nel football e nel volley onorando i due grandi uomini che l’hanno tenuto a battesimo, Ferruccio Cornacchia e Franco Gallini.

Anche la Federcombat, costituitasi in regione proprio a Pordenone, tiene alto il livello della rassegna con un grande evento a inizio maggio presso l’auditorium Concordia, in cui sarà presente il commissario Puccioni. Importante – conclude De Bortoli – anche il sostegno del nostro assessorato alla Tinet Volley, che sta navigando verso i playoff, e alla quale rivolgiamo un enorme in bocca al lupo».

​​

Attenzione rivolta al mondo dell’associazionismo e del sociale per sensibilizzare l’opinione pubblica in occasione della Giornata mondiale dell’Autismo che culminerà nella Marcia in blu il 24 marzo. Il 26 maggio AVIS e la sua autoemoteca promuoveranno la donazione del sangue in piazza XX Settembre. Un occhio di riguardo è rivolto anche ai ragazzi grazie agli incontri Uscire dal guscio organizzati dai Centri Giovani del Comune presso l’HUB 381. Un’occasione per creare gruppi di dialogo che aiutino ad abbattere i muri virtuali che negli ultimi anni hanno rivoluzionato i rapporti sociali.

​​

La rassegna primaverile vede impegnato il Comune di Pordenone in azioni concrete di promozione culturale e turistica del territorio attraverso la collaborazione con i promotori dei festival e degli eventi.

Il nutrito programma è reso possibile grazie alla sinergia di una trentina di associazioni e sodalizi pordenonesi e regionali impegnati a fare rete e sistema con il Comune per permettere di convogliare nel modo più efficace risorse, capacità intellettuali, organizzative e strutturali verso una mission unica.

Anche quest’anno la scelta di presentare un calendario online, implementabile di eventi in corsa, consente un notevole risparmio di carta. Inoltre, attraverso un QR code, chiunque potrà essere aggiornato in ogni momento su quello che accade in città.

La Primavera a Pordenone 2024 sarà promossa sul sito, attraverso i social, le sponsorizzate.

​

Per informazioni e programma www.comune.pordenone.it/primavera .