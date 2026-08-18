Principio d’incendio nel carcere di Pordenone: scatta l’allarme, area in sicurezza

PORDENONE – Momenti di apprensione, lunedì sera, 17 agosto, all’interno della casa circondariale di Pordenone, dove è scattato l’allarme per un principio d’incendio.

Le fiamme, secondo le prime informazioni, si sarebbero sviluppate in un’area della struttura penitenziaria. L’emergenza ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dei locali.

La situazione sarebbe stata riportata sotto controllo in tempi brevi. Al momento non sono disponibili conferme ufficiali su eventuali persone coinvolte, né sull’origine del rogo. Sono in corso le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto e valutare la presenza di danni all’interno del carcere.

L’episodio arriva in una fase particolarmente delicata per il penitenziario pordenonese, già al centro dell’attenzione per le condizioni di sovraffollamento: nei giorni scorsi era stata segnalata la presenza di 58 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 39 posti.

Ulteriori informazioni potranno arrivare nelle prossime ore dagli accertamenti dei vigili del fuoco e dalle autorità penitenziarie.