Propordenone, Mercatino di Natale anticipato il 19 dicembre

PORDENONE – Da quasi cinquant’anni l’Associazione Propordenone Onlus organizza e gestisce, nell’ultima domenica di ogni mese, da settembre a giugno, in Corso Vittorio Emanuele e nell’intero perimetro della Casa Comunale ( cuore del Centro storico della Città) dall’alba al tramonto, il Mercatino dell’Antiquariato, dell’Artigianato d’Arte, dell’Usato e del Collezionismo.

Un appuntamento ormai consueto che non manca mai di richiamare un numeroso pubblico di appassionati e di espositori,

Questo mese,in prossimità del Natale, il Mercatino viene anticipato a

domenica 19 dicembre con il consueto orario dal mattino a sera.

Anche per questa edizione gli espositori dovranno attenersi alle norme anti covid –

19 che regolano questo genere di eventi.

Personale della Propordenone assisterà gli espositori al rispetto delle norme a garanzia di tutti i cittadini.

La Propordenone, anche in questo momento di difficoltà generale, è impegnata per tenere vive le tradizioni e fare in modo che questo Natale sia per tutti i Pordenonesi il migliore possibile.