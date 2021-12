Questura, il bilancio del 2021. La maggior piaga, il traffico di droga

PORDENONE – Nel corso dell’anno 2021, che si sta ormai concludendo, la Questura della Provincia di Pordenone ha disimpegnato la propria attività istituzionale, nell’ambito dei diversificati settori di competenza quali la Polizia di Prevenzione nel suo complesso, la Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, il Controllo del Territorio, la Polizia Giudiziaria, l’Ordine e Sicurezza Pubblica, nonché, in relazione all’emergenza epidemiologica, con specifici servizi finalizzati al rispetto delle normative anti COVID-19.

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Nel corso dell’anno sono state disposte 1012 ordinanze di cui 514 per servizi di Ordine Pubblico. Per la gestione di manifestazioni sono stati effettuati 31 tavoli tecnici in Questura.

Sono stati potenziati i dispositivi ordinari e straordinari di vigilanza e controllo sul territorio.

Infatti, in ambito provinciale, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio 168, rispetto ai 96 effettuati nello stesso periodo dello scorso anno, con l’impiego complessivo di 586 pattuglie (+ 176 rispetto all’anno 2020) delle quali 514 con personale della Questura con un incremento di 234 pattuglie rispetto all’anno precedente e 72 con personale del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” della Polizia di Stato di Padova.

Sul territorio del Comune di Pordenone sono stati effettuati 126 servizi straordinari di vigilanza e prevenzione, mentre lo scorso anno erano stati 106.

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Sono pervenute 13.150 chiamate alla sala operativa della Questura di Pordenone “112NUE”, mentre gli interventi effettuati sono stati 2.901.

 persone arrestate: 28 di cui 12 in flagranza di reato e 16 in esecuzione pena

 persone denunciate: 273

 persone identificate: 26.314

 veicoli controllati: 13.098

MISURE DI PREVENZIONE – Ufficio Polizia Anticrimine –

Anche in tale delicato settore, vi è stato un incremento degli istituti applicati, rispetto all’anno precedente, soprattutto per quanto concerne la salvaguardia delle c.d. “fasce vulnerabili” all’interno degli ambiti domestico e di convivenza.

Il Questore della Provincia di Pordenone ha emesso le seguenti misure di prevenzione:

 49 Avvisi orali (55 nell’anno 2020)

 85 Rimpatri con foglio di via obbligatorio (106 nell’anno 2020)

 21 Ammonimenti ai sensi dell’ art. 8 L. n. 38/2009 – atti persecutori (stalking) (29 nell’anno 2020)

 43 Ammonimenti ai sensi dell’ art. 3 D.L. n. 93/2013 – violenza domestica (27 nell’anno 2020)

 11 Divieti Accesso a Luoghi Pubblici (4 nell’anno 2020)

ATTIVITA’ ANTIDROGA

Costante l’attività di contrasto nell’ambito dello spaccio degli stupefacenti, indirizzata sia in chiave repressiva che di prevenzione, con particolare attenzione al mondo giovanile.

 DROGA SEQUESTRATA

Eroina gr. 7.033,91

Cocaina gr. 3.002,38

Hashish gr. 21.241,52

Marijuana gr. 872,68

 33 persone denunciate per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 T.U. DPR 309/90, di cui 13 arrestate.

 41 Persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 T.U. DPR 309/90 di cui 9 minorenni.

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Ufficio Passaporti

 3.939 passaporti rilasciati

Ufficio Armi

 1.070 licenze di porto di fucile rilasciate e rinnovate

 45 autorizzazioni negate, revocate o sospese

 98 controlli esterni

Ufficio Licenze ed Esplosivi

 1.688 vendita armi – prese atto

 19 provvedimenti diniego – sospensioni – diffide