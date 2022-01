Questura, obbligatorio green pass dal 1° febbraio. Non serve per le denunce

PORDENONE – Alla luce di quanto previsto dal Decreto Legge n. 1/2022 a decorrere da martedì 1° febbraio 2022 è obbligatorio esibire il “Green Pass” base per l’accesso agli uffici pubblici.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022, all’art. 1 comma 1 lett. c), ha stabilito che non è richiesto il possesso di una delle certificazioni COVID-19, di cui all’art. 9 comma 2 del D.L. n.52/2021, per le “esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti”.

Gli utenti che devono formalizzare denunce relative a reati sono esentati dall’esibizione del Green Pass.

L’utenza interessata alle pratiche di natura amministrativa quali passaporti, licenze e porto d’armi dovranno essere in possesso almeno della certificazione verde di base, mentre i richiedenti la protezione internazionale dovranno esibire agli operatori addetti al controllo e alla vigilanza il green pass.

Per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorni, infine, i titolari del titolo dovranno possedere la certificazione verde di base.