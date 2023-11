R.I.V.E., un successo: superato obiettivo 10mila presenze

PORDENONE – Si chiude con un entusiasmante successo di pubblico la quarta edizione di R.I.V.E. Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia che si è tenuta alla Fiera di Pordenone dall’8 al 10 novembre. Decisamente in crescita rispetto all’edizione 2021 il numero dei visitatori che superano l’obiettivo delle 10.000 presenze.

Soddisfatti gli espositori che hanno giudicato molto alta anche la qualità dei contatti avuti nei tre giorni di fiera: viticoltori, cantine sociali, consorzi di produzione, enologi, vinificatori e distributori provenienti da tutto Italia e dall’estero. Molti gli arrivi in fiera dalle regioni italiane a maggior vocazione vitivinicola come Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Lombardia, oltre che Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Si sono registrate anche visite organizzate di gruppi siciliani e pugliesi e importanti delegazioni e singoli operatori dai paesi dell’Est Europa e dell’Area Balcanica in particolare: Slovenia, Croazia, Serbia, Polonia, Ungheria. Ci sono state presenza in fiera anche da Austria, Francia, Georgia, Marocco, Romania, Svizzera, Portogallo, Lituania e Germania. Nel complesso i visitatori esteri sono stati poco meno del 7% del totale degli ingressi in fiera.

Otto padiglioni espositivi, più di 25.000 mq di area espositiva, 250 stand con 300 marchi rappresentati, 50 appuntamenti tra convegni e workshop, un’area prove per le dimostrazioni di macchinari all’opera in campo, più di 10.000 visitatori: ecco le cifre che descrivono un successo che Pordenone Fiere vuole condividere con i partner di questa avventura.

Di altissimo profilo i soggetti che hanno collaborato al progetto R.I.V.E. 2023 portando il loro contributo di autorevolezza istituzionale e conoscenza del settore: le altissime competenze di FEDERUNACOMA nel settore della meccanizzazione agricola, ambito cruciale nell’evoluzione del settore vitivinicolo, il punto di vista e le istanze del commercio con FEDERACMA, riferimento nazionale per rivenditori di macchine agricole, officine e ricambisti, due banche molto legate al territorio come Civibank e BCC Pordenonese e Monsile, il partner assicurativo Assiteca, istituzioni di riferimento per il mondo dell’agricoltura del Friuli Venezia Giulia come ERSA, Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale, la Camera di Commercio di Pordenone e Udine e ITA (Italian Trade Agency), che ha contribuito al profilo internazionale che sta sempre più assumendo la manifestazione. Sempre molto affollati gli incontri tecnico scientifici che hanno dato agli operatori in visita aggiornamenti scientifici e tecnico operativi per la loro professione.

L’evoluzione tecnologica in viticoltura: opportunità e vincoli; era questo il filo conduttore di Enotrend, uno spazio organizzato in collaborazione con Fondazione Friuli che ha messo in programma oltre 50 appuntamenti tra workshop, approfondimenti e seminari sulle nuove tendenze in tema di cultura della vite, innovazioni tecniche, ricerca & sviluppo.

Motore e cuore scientifico di questo evento nell’evento è un comitato tecnico scientifico guidato dal prof. Attilio Scienza e composto da studiosi provenienti da quotati istituti di ricerca e prestigiose università italiane incaricato di definire temi, programmi e contributi degli incontri.

Un’anteprima della viticoltura 4.0 è andato in scena a Dynamic RIVE, programma di prove dinamiche su campo delle macchine presenti in fiera che ha mostrato all’opera le più innovative tecnologie per la cura della vigna. Soddisfatto il presidente Renato Pujatti, che ha confermato l’impegno a spingere con ancora più decisione sul pedale dell’internazionalizzazione dell’innovazione.

“Con questa edizione possiamo dire che RIVE ha fatto il salto di qualità e si è decisamente affermata come manifestazione di profilo internazionale che entra a pieno titolo nei grandi circuiti europei delle fiere sulla filiera del vino – commenta il presidente di Pordenone Fiere che continua –

Questi tre giorni sono stati molto ricchi anche dal punto di vista tecnico-scientifico per l’altissimo livello degli incontri nel programma di ENOTREND, format di aggiornamento culturale che accompagna la manifestazione e per le innovative tecnologie presenti negli stand. RIVE 2023 sarà ricordata anche come fiera dell’innovazione nell’agri-tech”.