Riconoscimento al campione paralimpico Antonio Squizzato

PORDENONE – Il campione paralimpico pordenonese Antonio Squizzato, dirigente sindacale di FIRST CISL FVG (Federazione Italiana Rete dei Servizi del Terziario, un sindacato che segue banche, riscossioni e assicurazioni) è stato premiato in Municipio a Pordenone alla presenza del sindaco Alessandro Ciriani, del segretario generale regionale di First Cisl Gennaro Manco, del segretario regionale organizzativo Alessandro Scotti e della Giunta comunale.

​

Venerdì 27 ottobre si sarebbe dovuto tenere, in collaborazione con il Consorzio Universitario di Pordenone, un importante convegno relativo alla “Desertificazione bancaria” al quale avrebbe partecipato anche il segretario generale nazionale First Riccardo Colombani, sarebbero state consegnate delle borse di studio promosse da First Fvg e premiato Antonio Squizzato. Il convegno purtroppo è stato rinviato a data da destinarsi ma si è voluto comunque procedere con la consegna del riconoscimento a Squizzato.

​Quest’ultimo, pordenonese classe 1974, è stato amputato ad un arto inferiore in seguito ad incidente stradale, ma l’evento drammatico non ha scalfito la sua determinazione.

Appassionato di vela, ha debuttato ufficialmente a Lignano Sabbiadoro nel 2006 e negli anni ha conquistato un palmares d’eccellenza confermandosi 7 volte Campione d’Italia 2.4mR, un’imbarcazione in cui la tecnica è fondamentale.

Gareggia con la società Canottieri Garda Salò. Nel 2019 e 2022 è stato argento mondiale Open e quest’anno ha conquistato il bronzo mondiale paralimpico. Insomma un’eccellenza sportiva capace di trasmettere il suo entusiasmo e la sua grande forza di volontà soprattutto ai giovani.