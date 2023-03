Raccolta rifiuti ‘porta a porta’, questionario anonimo per attività

PORDENONE – Sul sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta adottato dal comune capoluogo per migliorare il sistema della differenziata, l’Ascom-Confcommercio ha predisposto recentemente un questionario anonimo per le attività commerciali al fine di conoscere l’opinione degli imprenditori sul nuovo servizio.

L’indagine ha interessato vari settori come abbigliamento, strutture alberghiere, ambulanti, alimentaristi, amministratori di condominio, agenzie viaggio, pubblici esercizi, nonché attività di servizio che svolgono la propria attività in centro storico e nei quartieri di Rorai Cappuccini, Comina-Torre, Borgomeduna, Villanova-Vallenoncello.

Diverse le domande proposte nel questionario come: L’informazione data alla cittadinanza sul nuovo sistema di raccolta è stata adeguata? (69% hanno detto di si); oppure Il servizio eco navetta nel centro città è da ritenersi utile? (si per il 58%); Ha scaricato l’App My Gea? (il 52%), La ritiene utile? (il 66%).

E ancora: Considera sufficiente la raccolta della plastica una volta alla settimana? Per il 54% il servizio andrebbe potenziato, mentre il 46% lo considera adeguato.

Altre domande: Nella sua attività c’è spazio adeguato per lo stoccaggio dei rifiuti? (no per il 60%); E’ soddisfatto del nuovo sistema di raccolta? Il 63% si è espresso negativamente contro il 37% dei favorevoli.

I dati del questionario con le relative criticità sono stati sottoposti all’attenzione degli assessori Monica Cairoli (ambiente, verde, ecologia) ed Elena Ceolin (commercio, polizia locale), nel corso di un recente incontro nella sede dell’Associazione di categoria con il presidente mandamentale Federico Ingargiola e da Fabio Cadamuro per l’Ascom-Fipe (nella foto).

I rappresentanti del commercio si sono resi disponibili a collaborare, in maniera attiva, con questa amministrazione per migliorare e rendere più efficiente il sistema di raccolta che, in questa fase sperimentale, presenta ancora delle lacune, soprattutto sul ritiro della plastica in centro storico che richiederebbe maggiore attenzione con una raccolta da programmare due volte la settimana.

E’ stato suggerito, poi, di fissare appositi incontri di zona con i titolari delle attività mercantili per illustrare future campagne di promozione atte a sensibilizzare tutto il sistema della raccolta differenziata, oltre a un numero di telefono dedicato o indirizzo mail riservato alla categoria.

Per gli amministratori di condominio, invece, l’ipotesi è quella di redigere una lettera tipo, da affiggere nelle bacheche degli stabili dove vengono evidenziate le varie modalità del servizio.