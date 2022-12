Ragazzi centri giovani largo Cervignano e via Pontinia volontari a Casa Serena

PORDENONE – I ragazzi dei Centri Giovani di via Pontinia e Largo Cervignano, gestiti dalla Fondazione OSF per il Comune di Pordenone, decidono di fare la differenza nella loro comunità e si impegnano con gli anziani ospiti di Casa Serena. Incontro tra generazioni per condividere le memorie del passato a cui dare un significato anche nell’attualità.

Questo è l’obiettivo degli appuntamenti che si stanno svolgendo con cadenza settimanale tra i giovani del Centro giovani di largo Cervignano e via Pontinia, gestiti dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia, e gli anziani ospiti del centro residenziale Casa Serena.

La Fondazione Opera Sacra Famiglia, ente del Terzo Settore, da sempre interviene per garantire la cura e il benessere dei ragazzi, sia per quanto concerne la loro formazione scolastica e professionale, che nella costruzione di servizi adeguati ai bisogni educativi rilevati e potenzialmente emergenti, nell’attuazione di risposte concrete e quanto più mirate ed efficaci, sul territorio pordenonese, rivolti a bambini e ragazzi dai 5 ai 28 anni.

Questa attività si affianca al servizio “Accademia del Volontariato” e alle attività dei Centri Giovani di largo Cervignano e via Pontinia, gestiti dalla Fondazione Osf per conto del settore Politiche Giovanili del Comune di Pordenone.

Nel corso degli incontri, proposti e fortemente voluti dai ragazzi che frequentano i due Centri Giovani, si svolgono tante attività differenti grazie al coordinamento dell’educatrice Chiara Casonato e con il supporto del personale di Casa Serena: tornei di bocce, giochi con le carte, tombola, cruciverba e, in queste ultime settimane, la preparazione degli allestimenti natalizi.

E, operando fianco a fianco, gli ospiti senior ricevono le attenzioni dei più giovani, raccontano loro i fatti salienti delle proprie vite avendo vissuto dei momenti storici che hanno avuto un impatto sulla vita di tutti, sentendosi preziosi e utili.

Ma dall’unione di questi due mondi, apparentemente lontani ma legati dall’invisibile filo della vita, anche i ragazzi ne traggono vantaggio, perché possono raccontare loro le proprie esperienze, le proprie paure ed aspirazioni per il futuro, chiedendo un parere a chi ha più esperienza di vita.

Quella in Casa Serena è una delle tante attività di volontariato che i ragazzi dei Centri Giovani di largo Cervignano e via Pontinia stanno svolgendo a vantaggio della comunità.

A breve daranno vita a una tombolata natalizia, nella Casa delle Associazioni di Vallenoncello, assieme agli anziani di Casa Serena e i ragazzi del Centro Giovani del Comune di Pordenone.