Referendum abrogativi 12 giugno: si vota nelle sedi tradizionali

PORDENONE – Per esprimere il proprio voto in occasione dei cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione, indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, l’elettore dovrà presentarsi domenica 12 giugno prossimo al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.

Nella diciottesima tornata referendaria abrogativa nella storia della Repubblica Italiana (tante sono le occasioni per le quali gli elettori sono stati chiamati alle urne dal 1974) si voterà per abrogare o mantenere in vigore i testi di legge relativi a:

• Incandidabilità dopo la condanna: il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi

• Separazione delle carriere: questo quesito del referendum chiede lo stop delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo al magistrato durante la sua carriera la possibilità di passare dal ruolo di giudice (che appunto giudica in un procedimento) a quello di pubblico ministero (coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria) e viceversa

• Riforma Consiglio Superiore della Magistratura: si chiede che non ci sia più l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura

• Custodia cautelare durante le indagini: si chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo

• Valutazione degli avvocati sui magistrati: il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità

Le operazioni di voto inizieranno domenica 12 alle ore 7 e termineranno alle ore 23.

Gli elettori potranno votare nei seggi tradizionali dislocati all’interno dei plessi scolastici cittadini, come di abitudine.

«Si torna a votare nelle tradizionali aule delle scuole nei quartieri –spiega l’assessore comunale Walter De Bortoli- al termine dell’anno scolastico, così da non creare disagi per gli studenti. Questa è una buona notizia, un ulteriore segno di ritorno alla normalità dopo i due anni passati in cui l’amministrazione comunale ha dovuto predisporre contromisure efficaci per permettere l’esercizio del diritto elettorale nonostante le difficoltà create dalla pandemia. Dopo l’allestimento dei seggi in Fiera e all’interno delle strutture sportive, si torna finalmente nelle scuole.

Senza dimenticare gli sforzi profusi in questi due anni passati e la grande disponibilità dimostrata da tutti per comprendere le difficoltà».

Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può:

• apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata

• apporre un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore

Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore.

Gli elettori di Pordenone che hanno smarrito la tessera elettorale o esaurito gli spazi dove si appone la timbratura dell’avvenuta partecipazione al voto e chi ha cambiato residenza, rimanendo comunque nel territorio comunale, possono richiedere una nuova tessera elettorale e ritirarla rivolgendosi al piano terra del palazzo Anagrafe in piazzetta Calderari 3.

La richiesta può essere presentata dall’interessato o da un familiare convivente, esibendo il documento di identità e la tessera elettorale se esaurita.

Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

L’ufficio Anagrafe rimarrà straordinariamente aperto con orario esteso e continuato venerdì 10 e sabato 11 giugno dalle 9:00 alle 18:00 e domenica 12 giugno dalle 7:00 alle 23:00.

Gli elettori sono invitati a verificare tempestivamente lo stato della propria tessera e se necessario richiederne subito una nuova, evitando così lunghe attese nei giorni della consultazione elettorale o in quelli immediatamente precedenti.

Invitiamo i votanti a rispettare le basilari regole di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37.5°C.

Si ricorda di rispettare il distanziamento di un metro per evitare assembramenti e, in caso di necessità, indossare la mascherina.

Tutte le informazione sono reperibili all’indirizzo www.comune.pordenone.it/referendum

Info mail [email protected] – telefono 0434/392363, 0434/392371, 0434/392378, 0434/392384.