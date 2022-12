Regalini di Natale per la famiglia dalla Scuola Sperimentale dell’Attore

PORDENONE – “Regalini di teatro – per tutta la famiglia” è il titolo della programmazione di Dicembre della Scuola Sperimentale dell’Attore. Programmazione che si terrà nella sede del sodalizio in via Selvatico a Pordenone. Una piccola rassegna di tre spettacoli, pensata per assaporare insieme il clima delle festività.

Ci sarà il regalino del Natale, il 22 dicembre, con lo spettacolo “Il Natale della Regina degli Elfi”, una storia di magia; poi il regalino del capodanno, il 28 dicembre, con “La principessa sul pisello”, una storia d’amore; e infine il regalino della Befana, il 4 gennaio, con “Ludus in Fabula”, una storia fatta di tante storie…

IL SELVATICO HUB

Il pubblico è invitato, di pomeriggio alle 16,30, con ingresso rigorosamente gratuito, a venire a farsi gli auguri nella saletta della Scuola dell’Attore, che è un posto dove si studia il teatro e lo si guarda in modo nuovo. Dal nome della via di residenza, la saletta si chiama “Selvatico Hub”, che vuole significare un porto di arrivi e partenze, vivace e ruspante.

Nei prossimi mesi, altre rassegne e progetti animeranno questo luogo, che, frenato dalla pandemia, dopo l’inaugurazione datata 8 novembre 2019 sta pazientemente attendendo il giusto via vai di pubblico. Un via vai che merita di aggiungersi a quello, miracolosamente mai interrotto, degli allievi dei corsi, che ogni anno fanno risuonare gli spazi “selvatici” con le loro energie e i loro suoni e colori.

Tra questi allievi, i “Regalini di Teatro” sono particolarmente raccomandati ai più piccoli e ai loro parenti e amici. Ma tutte le altre età e categorie sono benvenute, in nome di un teatro genuino, e per questo adatto a tutte le … diete. Al termine degli spettacoli è possibile fermarsi un pochino a fare due chiacchiere, con la propria o con le altre famiglie, o anche con la famiglia del Teatro, rappresentata, oltre che dai padroni di casa, dalle compagnie ospiti.

LA RASSEGNA

La rassegna “Regalini di Teatro” fa parte del Natale a Pordenone, curato dall’Assessorato alla Cultura, ed è sostenuta anche dalla Regione attraverso l’Associazione Fita-Uilt, che si occupa di promozione sociale nel campo del teatro popolare.

Il primo spettacolo/regalino è dunque previsto per giovedì 22. Alle 16,30 va in scena “Il Natale della Regina degli Elfi”, un’avventura che intreccia tre ingredienti felici: una leggenda del natale nordico, la storia di una famiglia semplice, l’amicizia delle due bambine che la raccontano. Durata 50 minuti. Info: 351 8392425.