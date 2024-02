Ricerca di Associazioni per i corsi di ginnastica per over 65

PORDENONE – Anche quest’anno l’Assessorato alla Politiche sociali ha pubblicato l’avviso per la raccolta di adesioni da parte ad enti e associazioni interessate a organizzare corsi di ginnastica dolce, ginnastica in acqua, yoga, posturale, educativa e di difesa personale espressamente dedicati agli over 65 anni possessori della Carta d’Argento del Comune di Pordenone.

«In un quadro demografico che vede l’invecchiamento esponenziale della popolazione – sottolinea l’assessore Guglielmina Cucci – prosegue l’impegno dell’Assessorato per promuovere l’invecchiamento attivo, tramite diverse iniziative legate alla Carta d’Argento, rilasciata a tutti gli over 65 residenti nel Comune di Pordenone. Nel corso del tempo i corsi di ginnastica hanno riscontrato un interesse crescente e sono aumentate anche le associazioni aderenti, rispondendo di fatto a un bisogno molto sentito da parte della popolazione».

Fra i requisiti, sono richiesti la presenza di istruttori qualificati e programmi di attività fisica compatibili con l’età dei partecipanti ai corsi (over 65) e che l’attività si svolga in ambienti adeguati nelle palestre del Comune di Pordenone, in regola con le norme di sicurezza e per la tutela della salute.

Le associazioni interessate dovranno avere la copertura assicurativa e dichiarare di aver svolto la propria attività continuativa e senza fini di lucro da almeno un anno. Il progetto prevede l’organizzazione di corsi primaverili da svolgersi tra aprile e giugno 2024 e corsi autunnali da tenersi tra ottobre e dicembre 2024, strutturati in un massimo di 18 lezioni ciascuno per la durata di un’ora e con cadenza bisettimanale o trisettimanale.

Potranno partecipare ai corsi i possessori di Carta argento del Comune di Pordenone che si iscriveranno presentandosi agli sportelli del progetto “Colora il Tuo Tempo” in via Grado 7, gestiti in collaborazione l’Associazione TempoScambio, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Gli sportelli del progetto “Colora il tuo tempo” potranno raccogliere fino ad un massimo di 300 iscrizioni. Le iscrizioni verranno raccolte a decorrere da lunedì 11 marzo 2024 a venerdì 22 marzo 2024 (corsi primaverili) e da lunedì 9 settembre 2024 a venerdì 20 settembre 2024 (corsi autunnali).

Informazioni al numero 0434 392635 o al numero verde 800 394 328.

Le associazioni interessate dovranno presentare la documentazione entro le ore 12.00 del 23 febbraio 2024 con posta certificata all’indirizzo [email protected].

Per informazioni si può scrivere a [email protected] o chiamare il numero 0434 392603.

L’accoglimento delle iniziative verrà comunicato entro l’11 marzo 2024 tramite posta certificata e conseguente stipula di una convenzione tra il Comune di Pordenone e l’associazione interessata all’iniziativa.