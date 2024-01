Rimozione isole ecologiche interrate di via Julia, via Gorizia e Borgo Sant’Antonio

PORDENONE – Da lunedì 15 gennaio verranno definitivamente rimosse le tre isole ecologiche interrate situate in via Julia, via Borgo Sant’Antonio e via Gorizia, ponendo fine alle problematiche che da tempo hanno afflitto questi tre punti di raccolta dei rifiuti.

Tali isole, oltre ad essere state costantemente oggetto di conferimenti impropri, sono diventate vere e proprie aree di abbandono rifiuti. Perciò, a causa di queste criticità, oltre all’elevato costo di gestione, è maturata la decisione di rimuovere definitivamente le isole e ripristinare l’area.

​Le operazioni di svuotamento delle isole saranno effettuate dalla ditta Ideal Service e seguiranno procedure di sicurezza rigorose, con una delimitazione dell’area interessata al fine di impedire l’accesso a terzi.

Le fasi dei lavori includeranno lo svuotamento delle campane interrate e il recupero certificato del materiale (carta e plastica), la pulizia delle vasche, l’aspirazione del liquido residuo, l’analisi e la caratterizzazione del materiale per il suo successivo smaltimento. Completate queste operazioni, seguirà la rimozione definitiva delle campane e il loro adeguato smaltimento.

​

Per le isole ecologiche di via Julia e via Gorizia è prevista la piantumazione di quattro alberi, con l’obiettivo di rendere questi spazi più gradevoli e promuovere la valorizzazione dell’ambiente urbano. Per l’isola di Borgo Sant’Antonio, invece, sarà posato un nuovo manto di asfalto, contribuendo così a migliorare l’aspetto estetico del luogo.

​

«Un’ottima notizia – afferma l’assessore all’ambiente Mattia Tirelli – per favorire l’assestamento del sistema di raccolta e contrastare il degrado in quei luoghi che venivano ancora utilizzati dagli incivili come odiosi punti di abbandono di rifiuti. In sostituzione delle isole ecologiche di via Julia e via Gorizia verranno messi a dimora alcuni alberi, a dimostrazione del fatto che da un sito degradato può nascere sempre una risposta positiva, anche dal punto di vista ambientale».

​La rimozione di queste tre isole ecologiche interrate rappresenta un passo importante nella gestione dei rifiuti sul territorio, consentendo una maggiore tutela dell’ambiente e una migliore qualità della vita per i cittadini.

Grazie a interventi come questo, si intende promuovere sempre più una corretta cultura del riciclo e dell’attenzione all’ambiente, per un futuro più sostenibile.