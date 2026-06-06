Estate a Pordenone 2026: oltre 300 eventi da giugno a settembre

PORDENONE – L’Estate a Pordenone 2026 si presenta con un programma di oltre 300 eventi, da giugno a settembre, con musica dal vivo, spettacoli, cinema all’aperto, teatro, visite guidate, mostre e attività per bambini che animeranno piazze, parchi, quartieri e luoghi della cultura, coinvolgendo tutte le generazioni.

Un’estate pensata per tutti: per chi cerca divertimento e occasioni di incontro, per chi ama la cultura, per chi desidera scoprire nuovi angoli della città. Un calendario capace di sorprendere giovani e famiglie, turisti e pordenonesi, costruito grazie al lavoro condiviso tra Comune, associazioni, istituzioni culturali e partner pubblici e privati del territorio. Una collaborazione che racconta già oggi l’energia e la capacità progettuale con cui Pordenone si prepara a diventare Capitale italiana della Cultura 2027.

«L’Estate a Pordenone 2026 – ha commentato il sindaco Alessandro Basso – racconta l’idea di città che vogliamo costruire: una città viva, accogliente, capace di offrire occasioni di incontro, cultura e partecipazione in tutti i suoi spazi, dal centro ai quartieri, dai parchi ai luoghi della cultura.

Questo calendario così ricco non è soltanto un insieme di appuntamenti, ma il segno di una comunità che sa lavorare insieme e che sta accompagnando con energia il cammino verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. Ogni evento diventa un’occasione per vivere la città, scoprirla, riconoscerla e sentirsi parte di un percorso comune.

È importante che l’estate parli a tutti: ai giovani, alle famiglie, ai cittadini, ai visitatori e a chi desidera conoscere meglio Pordenone. La cultura, quando è accessibile e diffusa, diventa uno strumento per costruire relazioni, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle nuove generazioni il valore della partecipazione.

Ringrazio tutte le associazioni, le istituzioni culturali, gli operatori e i partner che hanno contribuito alla costruzione di questo programma. È grazie a questa collaborazione che Pordenone può presentarsi come una città dinamica, aperta e pronta ad affrontare con fiducia il percorso verso il 2027».

«L’Estate a Pordenone 2026 – ha dichiarato l’Assessore alla cultura Alberto Parigi – è un mix di conferme e di novità. Da una parte ci sono rassegne che accompagnano la vita culturale della città da molti anni e che rappresentano un patrimonio consolidato; dall’altra si aggiungono nuovi progetti e nuove iniziative che arricchiscono ulteriormente la programmazione.

Quello che ci rende particolarmente soddisfatti è vedere una città sempre più viva e frequentata, non soltanto dai pordenonesi ma anche da persone che arrivano dal resto della provincia e da fuori territorio. È un fenomeno che si percepisce concretamente e che conferma come la scelta di investire nella cultura e nelle iniziative artistiche come leva di attrattività e di sviluppo stia producendo risultati importanti.

Quest’anno, inoltre, l’Estate a Pordenone si arricchisce delle iniziative nate nell’ambito del percorso verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. Sono progetti che si aggiungono all’offerta tradizionale e che rappresentano un primo segnale concreto dell’eredità che il percorso verso il 2027 sta già generando per la città.

Abbiamo costruito un programma pensato per tutte le età, con una particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e alla diffusione delle iniziative nei quartieri. Tutto questo è possibile grazie al lavoro delle associazioni, delle realtà culturali e dei tanti soggetti che rappresentano l’asse portante dell’estate pordenonese e che contribuiscono ogni anno a rendere la città più vivace, attrattiva e partecipata».

INAUGURAZIONE: L’ESTATE SI APRE NEL SEGNO DELLA MUSICA

L’Estate a Pordenone si apre il 21 giugno, giorno della Festa della Musica, la manifestazione internazionale che celebra il solstizio d’estate in oltre 120 Paesi nel mondo. Per questo l’inaugurazione della rassegna sarà interamente dedicata alla musica: alle 20.30, nell’area esterna del Teatro Verdi, sarà Simona Molinari a inaugurare ufficialmente l’Estate a Pordenone 2026 con lo spettacolo-concerto La Donna è Mobile, nell’ambito del Polinote Music Festival. Sul palco, accanto alla cantautrice, una band tutta al femminile accompagnerà un racconto musicale dedicato all’universo femminile, tra opera, canzone d’autore e sonorità contemporanee.

L’ingresso è libero, con posti a sedere fino a esaurimento e successivamente in piedi, accesso dalle ore 20.00. In caso di maltempo l’evento si terrà alla al Capitol.

La stessa sera alle 19.00 in Piazza XX Settembre, la Fanfara della Brigata Arieteprecederà l’apertura della stagione (fino alle 19:45) e in Piazza della Motta alle ore 21:00, il Teatro Urbano TU27 ospiterà Yakir Arbib & Conti Bilong con Afro Baroquea cura di Piano City Pordenone.

ESTATE 2026 E I PROGETTI VERSO PORDENONE 2027

L’edizione 2026 dell’Estate a Pordenone si inserisce pienamente nel percorso che accompagna la città verso il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027, un progetto pluriennale che sta già producendo risultati concreti attraverso iniziative, interventi e progettualità diffuse sul territorio.

Accanto ai 52 progetti previsti nel dossier di candidatura, si sono aggiunti 42 ulteriori interventi finanziati dal Comune di Pordenone, tutti orientati a rafforzare il percorso di crescita culturale della città e alcuni di questi trovano proprio nell’estate 2026 il loro momento di avvio contribuendo ad arricchirne il programma come il convegno “La Rigenerazione Urbana”, promosso dal Consorzio Universitario di Pordenone nell’ambito del progetto “Il futuro delle città medie”, inserito nel dossier di candidatura e in programma il prossimo 26 giugno presso la Sala Conferenze Teresina Degan della Biblioteca Civica. Un momento di confronto e approfondimento dedicato alle sfide e alle opportunità di sviluppo delle città di medie dimensioni, tema centrale nel percorso che accompagna Pordenone verso il 2027. Inoltre la mostra dedicata a Guido Cecere, fotografo e collezionista, che sarà ospitata alla Galleria Sagittaria dal 12 settembre al 31 ottobre, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere e riscoprire il suo importante contributo alla vita culturale del territorio. Fa parte del programma anche la performance artistica “Le voci che restano”, promossa da Segovia Guitar Academy e Le Muse Orfane APS, un percorso tra musica, parole e memoria che prenderà vita il 23 giugno alle ore 20.00 e il 6 settembre alle ore 18.00 nella suggestiva cornice dell’imbarcadero sul fiume Noncello, per poi salutare l’estate il 13 settembre alle ore 15.00 al Parco San Valentino.

C’è tempo fino al 31 luglio per partecipare al bando internazionale per artisti di Street Art nell’ambito del progetto “Surface. Dalla Street Art al Mosaico”, promosso dai Comuni di Pordenone e Spilimbergo insieme alla Scuola Mosaicisti del Friuli. Il progetto, tra i 52 del dossier Pordenone 2027, vuole creare un dialogo tra arte urbana contemporanea e tradizione musiva: verranno selezionati due artisti, uno per Pordenone e uno per Spilimbergo che nel 2026 parteciperanno a una settimana di residenza a Spilimbergo con l’obiettivo di ideare e creare i disegni delle opere musive che verranno poi esposte nelle due rispettive città.

L’estate ospiterà altre residenze artistiche legate al dossier come il progetto “Geografie interiori” che prevede a luglio 2026 una residenza per giovani fotografi, grafici, illustratori e ricercatori negli spazi urbani e pedemontani del territorio: le loro esperienze confluiranno in una pubblicazione finale. A settembre prenderà avvio “Vajont: raccontare il futuro”, una residenza musicale e artistica a Erto e Casso che si prolungherà fino a maggio 2027, con l’obiettivo di preservare la memoria della tragedia attraverso concerti in luoghi simbolici: rifugi, malghe, centri storici e la diga. Sempre a settembre inizierà anche “Due sguardi”, campagna fotografica su Pordenone e i suoi abitanti con due residenze artistiche che permetteranno ai fotografi di raccogliere materiale visivo inedito, da cui nascerà una mostra.

Per Scuola Capitale, è in programma quest’estate “Deep Tech for Future”, summer school dedicata a ragazze tra i 16 e i 23 anni appassionate di innovazione. Un’esperienza intensiva per esplorare intelligenza artificiale, robotica, nanotecnologie e biotecnologie attraverso lezioni, workshop pratici e incontri con esperte del settore.

Il dossier e i progetti che si sono aggiunti con il recente bando comunale, abbracciano un orizzonte molto ampio: sul fronte dell’inclusione sociale ad esempio il progetto del Nuovo Cinema e Teatro Don Bosco e il progetto “Percorsi accessibili a Pordenone”, curato dalle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie. La cultura incontra anche la salute con “La Cultura che Cura” di Asfo, Cro e Istituto Flora e con “La Neurocultura della Gentilezza” a cura dell’Associazione Volontari Ospedalieri di Pordenone. Non mancano performance teatrali e musicali che toccano generi diversi e ampio spazio è riservato alle nuove generazioni come il progetto “Transitorio”, a cura dell’ISIS Sacile e Brugnera o il “Progetto Pordenone 2” dei ragazzi dell’Associazione Astro.

Questi sono solo alcuni degli eventi e delle iniziative che testimoniano la vivacità del programma Verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, un percorso in continua evoluzione che coinvolge istituzioni, associazioni, operatori culturali e cittadini. Il calendario delle attività è costantemente aggiornato: per scoprire tutti i progetti e rimanere informati sulle novità è possibile consultare il sito ufficiale pordenonecapitale2027.it.

MUSICA: FESTIVAL, GRANDI EVENTI E CONCERTI LIVE

Da giugno a settembre torna il Polinote Music Festival, diretto da Francesco Bearzatti, con concerti e progetti multidisciplinari dedicati a grandi icone della musica e della cultura contemporanea. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero. Dal 19 al 21 giugnol’ottava edizione di Piano City Pordenoneporterà in città oltre 100 concerti, 150 pianisti e 29 luoghi coinvolti. Il 26 giugno Piazza XX Settembre si accende con l’energia di Ivana Spagna e di Festival 80, un appuntamento imperdibile dedicato ai grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance e pop. Una serata coinvolgente per cantare, ballare e rivivere le emozioni di un decennio indimenticabile. Ma gli eventi musicali in città saranno tanti e abbracceranno tutti i generi e gli stili, tra cui il concerto Musica senza confini: per una cultura della pace il 27 giugnoal Duomo di San Marco; il Festival Internazionale di Musica Sacra Fede ed Eresia dall’11 giugno al 5 luglio; Piennè Musikil 2 agosto con Super guitar show, un originale spettacolo di teatro-musica con Walter Salin. Gli eventi dell’Associazione Filarmonica Città di Pordenone, della Segovia Guitar Academy, dell’Arpa Festival FVG e la programmazione di Estate al Parco. Ci sarà poi l’Acoustic Day”, iniziativa dedicata al mondo unplugged che si terrà lunedì 24 agosto. Appuntamento in Piazza Risorgimento con Una fontana di note dall’11 al 25 agosto, la rassegna a cura dell’Istituto di Musica della Pedemontana APS con quattro concerti gratuiti che spaziano dai racconti musicali agli omaggi ai grandi interpreti italiani e internazionali. Altri due appuntamenti da non perdere sono la reunion di The Voice Senior e gran finale il 9 settembre con il dj set gratuito della leggenda della house music David Morales in Piazza XX Settembre.

L’estate musicale si arricchisce di decine di concerti dal vivo organizzati nell’ambito del percorso Verso Capitale italiana della Cultura 2027, grazie alla collaborazione tra Comune di Pordenone, Pordenone Blues Festival, Music in Village, Azalea e VignaPR. Si parte il 20 giugno con Riccardo Cocciante al Parco San Valentino. Il 3 luglio arriva Frah Quintale.

Il Pordenone Blues Festival porterà in città alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale: Earth, Wind & Fire Experience (10 luglio), Goran Bregović e Roy Paci (11 luglio), Dogstar con Keanu Reeves (14 luglio), Subsonica (17 luglio), Yngwie Malmsteen (26 luglio), Skunk Anansie (27 luglio) e Judas Priest (3 settembre). Dal 26 al 30 agosto torna anche Music in Village al Parco IV Novembre con cinque serate gratuite: già annunciati Alborosie & The Shengen Clan, Marlene Kuntz e una serata dedicata ai giovani artisti regionali.

DJ SET DI BENNY BENASSI E LO SPETTACOLO DI 800 DRONI VERSO PORDENONE 2027

Dopo il successo dello scorso anno, il 4 settembre il Parco San Valentino ospiterà un grande evento gratuito con Benny Benassi, tra i dj italiani più celebri al mondo. La serata sarà accompagnata da uno spettacolo di 800 droni realizzato grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

SKY SPORT “CALCIOMERCATO L’ORIGINALE” A PORDENONE

Dal 6 al 10 luglio Piazzetta San Marco ospiterà la diretta della trasmissione televisiva di Sky Sport “Calciomercato L’Originale”, programma di culto che porta divertimento, notizie, approfondimenti e il racconto di tutte le trattative e gli scambi che animeranno la sessione estiva del mercato calcistico. Quest’anno la troupe di Sky Sport attraverserà nove splendide cittadine italiane, tra cui Pordenone, in un percorso unico in cui la cronaca sportiva si mescolerà con la cultura, la bellezza e lo svago. Un’importante occasione di promozione per la città e per l’intero territorio a livello nazionale, che si inserisce nel percorso di valorizzazione e visibilità che Pordenone sta portando avanti in vista di Capitale italiana della Cultura 2027. Il programma è firmato e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli, coinvolge tutta la squadra mercato di Sky Sport, capitanata da Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, con gli aggiornamenti continui dalla postazione del mitico Fayna.

CINEMA E TEATRO

L’estate pordenonese conferma la sua vocazione culturale con un programma diffuso che coinvolgerà piazze, parchi, quartieri e luoghi simbolo della città. Presso l’arena di Largo San Giorgio torna Cinema sotto le stelle, la rassegna di Cinemazero che porterà sul grande schermo film, incontri con autori e registi e occasioni di approfondimento dedicate al cinema contemporaneo. Sempre a cura di Cinemazero, i Giardini Francesca Trombino ospiteranno UAU! Documentari a cielo aperto, mentre dal 28 al 31 luglio si svolgerà il FMK – International Short Film Festival, quattro giornate dedicate al meglio del cortometraggio internazionale tra animazione, fiction e horror.

Teatro Verdi presenta una ricca programmazione estiva che spazia dal teatro alla musica e alla danza, arricchita dalle suggestive Music Nights in Piazzetta Pescheria e dalla Residenza artistica e del Summer tour della Gustav Mahler Jugendorchester. Nei prossimi giorni verrà inoltre svelato il cartellone del Montagna Teatro Festival, uno dei progetti culturali che accompagnano il cammino Verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, portando la cultura tra le terre medie e alte del territorio pordenonese. A completare l’offerta, laboratori teatrali dedicati a bambini e ragazzi.

Grande spazio sarà dedicato anche al teatro nei quartieri e agli spettacoli all’aperto, con iniziative che coinvolgeranno l’Arena Verde del Castello di Torre, Largo Cervignano, il Polisportivo di via Gemelli, l’Area Verde di via Pontinia e numerosi altri spazi cittadini. Torneranno inoltre gli amatissimi iPapu con due appuntamenti particolarmente attesi.

Prosegue anche la programmazione del TU27 – Teatro Urbano di Piazza della Motta, che ospiterà concerti, spettacoli multidisciplinari e produzioni originali. Tra gli appuntamenti principali Francesco nostro contemporaneo il 27 luglio, il concerto Classicheggiando con il Quartetto Gershwin il 22 agosto nell’ambito di “Piennè Musik”, iniziativa dell’Associazione APN. Lo spettacolo multimediale A Window into the Magic a cura de Le Giornate del Cinema Muto il 28 agosto e Mask Sabbath. Sogni Comici Selvaggi il 1° settembre, evento inaugurale della trentesima edizione del Festival L’Arlecchino Errante.

Proprio a settembre tornerà infatti uno degli appuntamenti più prestigiosi della scena teatrale cittadina, il 30° Festival L’Arlecchino Errante, con una programmazione internazionale ricca di spettacoli, laboratori e momenti di incontro.

CULTURA, LABORATORI, LIBRI

La XVIII edizione di PordenonePensa – Festival del confronto organizzato dal Circolo Culturale Eureka si svolgerà dal 11 al 26 giugno in biblioteca Civica. Ad alternarsi sui temi di attualità ci saranno ospiti come la Chef Chiara Pavan, Tommaso Cerno, Giordano Bruno Guerri, Pietrangelo Buttafuoco e molti altri.

Lunedì 13 luglio alle 20:45 presso il Chiostro della Biblioteca Civica ci sarà la Festa di Poesia in collaborazione conPordenoneLegge.it

Presso la Biblioteca Civica proseguono le letture ad alta voce Piccole parole di carta senza barriere per bambini dai 3 ai 6 anni e l’English Book Club, gruppo di lettura in lingua inglese. Tanti gli appuntamenti nell’ambito di “puZZle Generation”, il nuovo progetto di promozione della lettura della Biblioteca Civica di Pordenone, dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 19 anni che intreccia linguaggi e strumenti diversi per avvicinare i giovani alla lettura e alla creazione di contenuti narrativi: fumetto, manga e graphic novel, escape book e game book, gruppi di lettura, lettura ad alta voce e registrazione di audiolibri, produzione di contenuti digitali, laboratori che uniscono musica e narrazione.

GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE

Nelle serate del 2, 9, 16 e 23 luglio si terrà la 31^ edizione di STAR A PN, i giovedì sotto le stelle con negozi aperti, eventi, attività diffuse in città e animazione per bambini in Piazza XX Settembre a cura di Associazione Sviluppo e Territorio. Tra gli appuntamenti da segnare in agenda, i concerti MusicAL Museo con visita guidata al Museo civico d’Arte – Palazzo Ricchieri a cura di Associazione APN (alle ore 18:00 del 2, 16, 23 luglio), la serata dedicata alle esibizioni delle Associazioni Musicali di Pordenone tra le vie del centro (9 agosto) e il Blues on the roads (dalle 18:30 il 16 e 23 luglio).

VISITE GUIDATE

L’estate sarà anche un’occasione per conoscere meglio Pordenone e il suo patrimonio storico, artistico e architettonico. Proseguono gli Open Days Pordenone, l’iniziativa che una domenica al mese accompagna cittadini e visitatori alla scoperta dei tre borghi storici cittadini. Le chiese di Sant’Ulderico, dei Santi Ruperto e Leonardo e di San Lorenzo Martire apriranno contemporaneamente con visite guidate gratuite nelle giornate del 28 giugno, 26 luglio, 23 agosto e 27 settembre, dalle 14.30 alle 17.30.

Tornano inoltre gli itinerari tematici guidatidedicati alla storia, alla letteratura, all’arte e alla street art cittadina, in programma il 23 giugno, 14 luglio, 13 agosto e 3 settembre, con partenza alle 18.15. Un modo originale per scoprire la città attraverso gli scrittori che l’hanno raccontata, i suoi palazzi dipinti e i luoghi più significativi del centro storico.

Tra le proposte più apprezzate figurano anche le salite guidate al campanile di San Marco, in programma il 19 e 26 giugno, 7 e 21 agosto, 4 e 11 settembre, con due turni alle 18.15 e alle 18.45.

BAMBINI E FAMIGLIE

Un’estate ricca di proposte per i più piccoli e le loro famiglie. Tra le iniziative: Un pezzo tu, un pezzo io… oplà il castello, caccia al tesoro per bambini dai 3 ai 6 anni a cura dell’Associazione Il Castello Torre APS; Ogni biblioteca è un’avventura di Thesis Associazione Culturale; il Cinemacamp,laboratorio creativo presso la Mediateca di Cinemazero; e la rassegna Scena Bimba 2026. Laboratori e centri estivi al Centro Culturale Zanussi, al Palazzo del Fumetto e molte le attività proposte dal Centro per le Famiglie in Corso Garibaldi 8.

Anche il programma di attività ludico-didattiche proposto dai Musei Civici è pensato per coinvolgere i più piccoli in un’esperienza di scoperta e divertimento. Il calendario comprende visite guidate tematiche dedicate a scienza, arte e archeologia, laboratori creativi per bambini dai 6 ai 10 anni, l’appuntamento mensile “Sabato al museo facciamo…”, e attività per famiglie alla scoperta delle collezioni museali attraverso il gioco e la partecipazione. Non mancheranno inoltre affascinanti osservazioni astronomiche del Sole, organizzate in collaborazione con l’Associazione Pordenonese di Astronomia, per avvicinarsi ai segreti del cielo in modo coinvolgente e accessibile a tutti.

MOSTRE E MUSEI

Tra le esposizioni in corso in città: “Miles Davis 100. Listen to This!” a Villa Cattaneo fino al 12 luglio, “Toppi. Le profondità verticali” fino al 4 ottobre al Palazzo del Fumetto dov’è possibile visitare anche la collezione permanente. “Conchiglie. Gioielli dal mare e loro strategie” al Museo di Storia Naturale Silvia Zenari fino al 16 agosto, “Circuiti di Luce” di Stefano Tubaro alla Galleria Giovanni Santin fino al 6 settembre e “La Bellezza salvata” al Museo Diocesano di Arte Sacra fino al 25 ottobre. Dal 26 giugnoall’11 luglio la Sala Esposizioni della Biblioteca Civica ospiterà la Design Week, mentre dal 26 giugno al 26 luglio Palazzo Gregoris accoglierà la mostra fotografica “India. Frammenti di quotidianità” di Patrizio Maniero. A fine estate si apriranno nuove esposizioni, tra cui “Vestiti e Costumi dal Mondo” (21-31 agosto), la Mostra dei Libri d’Artista in Biblioteca Civica (4-26 settembre), la mostra dedicata a Guido Cecere fotografo e collezionista alla Galleria Sagittaria (dal 12 settembre al 31 ottobre), “Silvia Zenari (1895-1956), la memoria degli erbari”(dal 5 settembre al 31 gennaio 2027) e “Un tesoro da scoprire tra passato, presente e futuro. 20 anni del Museo Archeologico del Friuli Occidentale”, visitabile dal 12 settembre 2026 al 31 gennaio 2027.

Il Museo d’Arte di Palazzo Ricchieri, il Museo di Storia Naturale Silvia Zenari e il Museo Archeologico del Friuli Occidentalesaranno aperti e proporranno anche nel periodo estivo laboratori, attività didattiche e visite guidate dedicate a tutti.

TEMPO LIBERO E SPORT

Completano il programma moltissimi appuntamenti dedicato al mondo dello sport e al tempo libero come Torre di Stelle, il Festival Internazionale del Folklore Aviano-Piancavallo, Festa in Piassa con attività e concerti tra cui l’amatissimo gruppo pordenonese Mellow Mood. Giovedì 30 luglio alle 21.30 Piazza XX Settembre Mago Sirius presenta “6⁰ Magic Night”. Non mancheranno la tradizionale Pordenone Pedala, il Concerto per la Città dell’8 settembre e la tradizionaletombola, il Rally Motonautico Venezia-Pordenone, giornate dedicate alle uscite in canoa sul Noncello, il Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone, il Trofeo Tinteri, le 6 Sere Internazionale di ciclismo su pista e la sempre attesissima e partecipata Giornata Nazionale dello Sport.

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