Festival di Clarinetto, sabato 6 giugno concerto evento al Capitol

PORDENONE – La quarta giornata del Festival Internazionale di Clarinetto, sabato 6 giugno, vedrà al centro del programma il Concerto evento al Capitol alle ore 21 e la kermesse dei Cori di Clarinetto che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni del Festival Internazionale di Clarinetto.

Il Concerto di Gala, con la partecipazione dell’Orchestra da Camera di Pordenone diretta dal maestro Michele Mangani, ospita il solista Simone Nicoletta, primo clarinetto dell’Orchestra e della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, tra i più apprezzati clarinettisti italiani della nuova generazione. In un dialogo raffinato tra archi e clarinetto, il concerto unisce virtuosismo ed espressività, attraversando repertorio classico e suggestioni contemporanee. Una serata di talento, passione e armonia, in cui ogni nota valorizza l’esperienza musicale del pubblico. L’appuntamento è in agenda alle ore 21 al Capitol.

Grande attesa anche per l’ormai tradizionale rassegna dei Cori di Clarinetto, il Clarinet Choir Festival. La kermesse prenderà il via sabato all’ex Convento di San Francesco con le esibizioni del Coro di clarinetti di Capodistria (ore 15) diretto da Borut Vatovec; del Clarinettensemble di Castelfranco Veneto diretto da Ivan Villanova (ore 16); del Samnium Clarinet Choir di Salerno diretto da Gaetano Falzarano (ore 17) e degli inglesi del British Clarinet Ensemble (ore 18).

Si proseguirà domenica 7 giugno, sempre all’ex Convento di San Francesco, con il Pithecantropus Clarinet Ensemble di Livorno diretto da Carlo Failli; il Rovereto Rwo Clarinet Choir diretto da Andrea Loss (ore 11.30), l’FVG Claricoro diretto da Lino Urdan (ore 15); il Vicenza Coro del Conservatorio “A. Pedrollo” diretto da Adalberto Ferrari (ore 16) e il Catania Calamus Clarinet Ensemble diretto da Carmelo Dall’acqua (ore 17).

A Palazzo Mantica alle ore 11 si esibiranno invece i portoghesi dell’Ensemble De Clarinetes De Evora.

Continua fino a domenica l’offerta enogastronomica allecasette allestite in via della Motta gestite da Osteria al Cavaliere Perso, Smile Bar, Osteria Tramai e Corner. Un’opportunità da non perdere per assaporare le prelibatezze del territorio pordenonese e friulano.