Giornata del Pensionato promossa dal Cupla. Domenica 7 all’oratorio Sacro Cuore

PORDENONE – Appuntamento di rilievo, domenica 7 giugno, con la Giornata del Pensionato, giunta alla 14ma edizione, che si terrà nella sala oratorio del Sacro Cuore di Pordenone con inizio alle ore 10.15 (ingresso libero). L’iniziativa è promossa dal Cupla (Comitato unitario pensionati lavoro autonomo) con il patrocinio del Comune di Pordenone e le sigle 50&Più, Confartigianato, Confagricoltura, Fipac, Coldiretti, Cna, Ap.

Dopo gli indirizzi di saluto di Bruno Scolaro, coordinatore provinciale del Cupla, del sindaco del capoluogo Alessandro Basso, dell’assessore all’Istruzione Pietro Tropeano e di Guido De Michelis coordinatore Fvg Cupla, si parlerà di “L’età che avanza, la cura che cambia: bisogni emergenti e nuove strategie per un invecchiamento attivo”. Relatori il medico internista e presidente di Credima Sms Giorgio Siro Carniello (nella foto) e l’assistente sanitaria del dipartimento di prevenzione Asfo Jessica Sorentini. Seguirà dibattito e il pranzo sociale i un noto locale della città (info 3355209276).