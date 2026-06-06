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Federica Brignone a Claut per un weekend tra sport e montagna

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

CLAUT – Sarà Federica Brignone la grande protagonista del weekend di “River&Peaks Gravel Race Powered by Dolomia”, il doppio appuntamento dedicato al gravel e al ciclismo outdoor in programma a Claut sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 tra le Dolomiti Friulane.

La campionessa italiana, ambasciatrice di Dolomia e testimonial della manifestazione, prenderà parte a una giornata speciale organizzata nel Comune di Claut all’interno del fine settimana dedicato alla River&Peaks, evento che unirà una gara competitiva inserita nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e una seconda giornata non competitiva aperta ad appassionati, amatori e famiglie.

Sabato 6 giugno, dopo le premiazioni della River&Peaks Gravel Race competitiva, Federica Brignone incontrerà il pubblico alle 15.30 nel villaggio di arrivo della manifestazione nell’area Tre Pini di Claut. Sarà un momento aperto ad appassionati, famiglie e partecipanti, con possibilità di salutare la campionessa, scattare fotografie insieme e ricevere autografi.

La giornata si concluderà alle 17 al Palaghiaccio di Claut con un incontro pubblico a ingresso libero durante il quale Brignone racconterà la propria stagione sportiva, condividendo esperienze, preparazione, sacrifici e risultati maturati ai massimi livelli dello sci internazionale. Un’occasione pensata per avvicinare il pubblico non solo alla dimensione agonistica dello sport, ma anche ai valori della montagna, dell’impegno e della crescita personale.

La presenza della campionessa accompagnerà un evento che punta a valorizzare il territorio della Valcellina attraverso lo sport outdoor e il cicloturismo. Cuore della manifestazione saranno infatti i percorsi disegnati tra Claut, Cimolais e le Dolomiti Friulane, attraverso strade bianche, salite e tratti sterrati immersi nel paesaggio montano.

Sabato 6 giugno andrà in scena la gara competitiva River&Peaks Gravel Race, con un tracciato di 75 chilometri e 1.700 metri di dislivello positivo. Domenica 7 giugno sarà invece dedicata alla River&Peaks Gravel non competitiva, aperta a gravel, mountain bike ed e-bike, con un percorso da 50 chilometri e 800 metri di dislivello.

Il weekend inizierà già venerdì 5 giugno con l’apertura del villaggio evento e delle registrazioni nell’area del Palaghiaccio di Claut, accompagnate da un aperitivo pre-race con dj set.

La manifestazione è organizzata da Xevent SSD ed è powered by Dolomia, partner principale dell’iniziativa, insieme al Comune di Claut.

Tutte le informazioni sull’evento e sulle iscrizioni sono disponibili sul sito www.xevent.bike.

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