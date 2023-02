Ristorazione e ospitalità, pieno di visitatori per Horeca Next

PORDENONE – Molto movimento di ristoratori, chef, albergatori e gestori di bar nei corridoi e negli stand di HORECA NEXT, Biennale delle tecnologie e forniture per l’ospitalità che è stata inaugurata lunedì 13 febbraio alla Fiera di Pordenone, la rassegna sarà aperta fino a mercoledì 15.

Molto interesse per le novità in esposizione all’interno di questa manifestazione che vuole offrire agli operatori del settore HORECA una panoramica su prodotti, tecnologie innovative, tendenze del mercato e nuove opportunità di business. Oltre 150 le aziende presenti in fiera che spaziano dai brand più noti fino alle piccole aziende ad alto tasso di innovazione e ai produttori agricoli di qualità.

Molte delle innovazioni sviluppate dagli espositori si concentrano su software e tecnologie dedicate a rendere più veloce ed efficiente la gestione del servizio ai tavoli anche con l’intervento di operatori robot che gestiscono la comanda e la consegna dei vassoi.

Tra le start up ci sono proposte di portali on line dedicati alla promozione di prodotti di qualità anche tipici locali e strutture ricettive con offerte personalizzate per persone con esigenze specifiche: famiglie con bambini, persone anziane, persone con disabilità cognitive, motorie o sensoriali, coppie, viaggiatori che portano con sé il proprio amico a quattro zampe e chi viaggia in solitaria. Proprio per dare visibilità a queste categorie HORECA NEXT ha creato uno spazio espositivo dedicato alle start-up del settore mentre 24 piccoli produttori agricoli locali che rivolgono la loro offerta alla ristorazione professionale si presentano nell’area “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, marchio che testimonia la sostenibilità delle imprese e l’origine delle produzioni agroalimentari.

Martedì 14 febbraio sarà una giornata ricca di incontri e approfondimenti per gli operatori in visita a Horeca Next nella Next Arena del padiglione 7. “Cuochi del domani: quale futuro per questa professione?”, un confronto tra le scuole alberghiere e la Federazione Italiana Cuochi alle ore 12 a cura di Associazione cuochi nuova costituzione di Pordenone e Unione Regionale FVG, “Incontro con un professionista sul controllo di gestione nel settore HORECA”, ore 11.30 a cura di DUECI, “La comunicazione nell’agroalimentare: costi, benefici e opportunità”, ore 14.00 a cura di Make It Food e

“L’efficientamento energetico nelle strutture alberghiere” Ore 15.30 a cura di Federalberghi / Consorzio Pordenone Turismo, “Tecnologia e inclusione: due elementi per una accoglienza vincente” a cura di WILLEASY. Questi sono gli incontri in programma nel secondo giorno della manifestazione.

Tutti i dettagli nel sito www.horecanext.it

Horeca Next è aperta ancora martedì 14 e mercoledì 15 febbraio alla Fiera di Pordenone – Ingresso Nord

Orario dalle 9.30 alle 18.00

L’ingresso riservato agli operatori, gratuito, con registrazione on line o in fiera