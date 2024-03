Rotary Club Pn ospite Asd Rugby Pordenone

PORDENONE – Giovedì 21 marzo, il Presidente del Rotary Club Pordenone, Antonio Cancellieri ed i suoi soci sono stati ospiti dall’ASD Rugby Pordenone nella Club House di via Mantegna

Ad accoglierli, il Presidente dell’associazione dilettantistica Rugby Michele Loschi e il Consigliere Dario Piccinin che, nel corso della serata hanno raccontano, con orgoglio, le importanti attività svolte nella struttura gestita da volontari, che non riguardano solo l’ambito sportivo ed educativo ma anche quello sociale.

L’Associazione infatti mette a disposizione le proprie risorse ed i propri impianti per progetti caratterizzati da un elevato valore sociale.

In chiusura di serata, la testimonianza di Giovanna Favret, Consigliere comunale attualmente in carica che da sempre si occupa di persone con disabilità. E’ infatti fondatrice dell’associazione “Santa Lucia”, nata dall’esperienza dell’unità educativa territoriale ALL Blacks Rugby Pordenone nonchè Vicepresidente dell’Associazione “Sport 21” realtà dedicata a ragazzi con la sindrome di down. Un quotidiano lavoro di squadra per prevenire l’esclusione sociale e il disagio delle persone con disabilità.